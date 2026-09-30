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Novak Djokovic continuă seria incredibilă de la Beijing, la revenirea după 11 ani: 30 de victorii fără înfrângere la China Open

Novak Djokovic a revenit miercuri în competiția de la Beijing cu o victorie în fața portughezului Nuno Borges, păstrându-și bilanțul perfect la China Open, unde sârbul este deținătorul recordului pentru cele mai multe titluri obținute.
Novak Djokovic continuă seria incredibilă de la Beijing, la revenirea după 11 ani: 30 de victorii fără înfrângere la China Open
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
30 sept. 2026, 16:22, Sport
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Novak Djokovic, cap de serie numărul 6, a avut nevoie de o oră și 51 de minute pentru a obține calificarea în turul următor, într-un meci în care nu a fost la cel mai bun nivel al său. Sârbul s-a impus în două seturi, scor 6-3, 7-6 (2).

În setul al doilea, la scorul de 3-2, sârbul a solicitat și o pauză medicală, dar a revenit pe teren și a încheiat partida fără să cedeze setul.

La 39 de ani, Djokovic se află la prima sa apariție la Beijing după o pauză de 11 ani.

Sârbul a câștigat de șase ori China Open, în 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 și 2015. Succesul de miercuri i-a îmbunătățit bilanțul în competiție la 30 de victorii din 30 de partide disputate, Djokovic fiind neînvins la turneul de la Beijing.

Revenirea în China are loc după o perioadă dificilă pentru fostul lider mondial. Djokovic a fost eliminat în primul tur la Cincinnati și la US Open, după ce anterior ajunsese până în semifinalele turneului de la Wimbledon, unde a fost învins de Jannik Sinner.

Djokovic urmărește în continuare primul său titlu din sezonul 2026. Un eventual triumf la Beijing i-ar aduce în palmares cel de-al 102-lea titlu ATP din carieră, apropiindu-l de recordul deținut de Jimmy Connors, cu 109 trofee. Roger Federer ocupă poziția a doua, cu 103 titluri.

În turul următor, Djokovic îl va întâlni pe reprezentantul gazdelor Yunchaokete Bu, care l-a eliminat miercuri pe argentinianul Juan Manuel Cerundolo, 6-2, 5-7, 6-4.

China Open este un turneu de categorie ATP 500 disputat pe hard la Beijing.

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