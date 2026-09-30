Lovitură pentru Mourinho. Fundașul lui Real Madrid va fi operat și va lipsi cel puțin 2 luni

„Jucătorul nostru Raúl Asencio va fi supus mâine unei intervenții chirurgicale ca urmare a unei fracturi de stres la tibia piciorului drept”, a anunțat Real Madrid în buletinul medical publicat miercuri.

Decizia de a opera jucătorul vine după reapariția durerilor în zona afectată. Asencio a avut din nou probleme în ultimele zile, iar acestea au determinat stafful medical al clubului să opteze pentru intervenția chirurgicală, după ce varianta operației fusese analizată încă de la finalul sezonului trecut.

Absența lui Asencio ar urma să se întindă pe o perioadă de aproximativ două până la patru luni, ceea ce înseamnă că fundașul ar putea reveni pe teren la începutul anului 2027, în funcție de evoluția recuperării.

Problema la tibie a început să îi afecteze evoluțiile lui Asencio în a doua parte a sezonului precedent. Fundașul a continuat să joace în condițiile în care Real Madrid avea probleme de lot în centrul apărării și a amânat atunci oprirea activității.

În timpul verii, clubul a încercat să trateze problema fără intervenție chirurgicală. Asencio a urmat un tratament minim invaziv și apoi un program de repaus și recuperare, în speranța că zona se va vindeca prin reducerea solicitării.

Problemele nu au dispărut însă complet, iar revenirea durerilor în această perioadă a determinat schimbarea planului medical. În plus, Asencio a suferit la sfârșitul lunii iulie o accidentare la cvadricepsul aceleiași gambe, ceea ce i-a afectat programul de pregătire din presezon.

Mourinho, probleme serioase în centrul apărării

Accidentarea lui Asencio îi complică situația lui José Mourinho în centrul defensivei. Real Madrid îi mai are în lot pe Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté și Éder Militão. Însă, Huijsen este suspendat pentru următorul meci de campionat, Konaté se află în recuperare după o accidentare la genunchiul drept, iar Militão continuă programul de revenire după problemele medicale care l-au ținut departe de echipă.

În aceste condiții, Rüdiger ar putea rămâne singurul fundaș central experimentat disponibil pentru partida cu Villarreal din 10 octombrie, în funcție de evoluția recuperărilor.

Mourinho poate apela și la jucători de la echipa a doua, precum Mario Rivas sau Joan Martínez, care au fost incluși în loturile primei echipe în acest sezon. O alternativă de urgență este Aurélien Tchouaméni, utilizabil și în centrul defensivei.