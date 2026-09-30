Rapid București va reprezenta România în Rugby Europe Super Cup 2026 sub numele Romanian Wolves

Romanian Wolves va debuta în competiție pe 11 octombrie, de la ora 13:00, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București, împotriva formației Brussels Devils din Belgia.

Proiectul de rugby al CS Rapid este orientat în principal spre dezvoltarea jucătorilor români, de la nivelul juniorilor până la seniori. Clubul furnizează sportivi pentru loturile naționale de juniori, pentru reprezentativa de rugby în șapte și pentru naționala de rugby în 15.

Rapid a realizat surpriza penultimei etape din Liga de Rugby, învingând pe SCM USV Timișoara, formație care și-a adjudecat, în cele din urmă, titlul național. Rapid s-a clasat pe locul 5.

„Participarea Romanian Wolves în Rugby Europe Super Cup este o confirmare importantă a direcției pe care am construit proiectul de rugby al CS Rapid București. Suntem mândri că sportivii Rapidului au posibilitatea de a reprezenta România sub această formă și vom continua să investim în oameni, în performanță și în viitorul rugby-ului românesc”, a declarat președintele clubului, Vlad-Alexandru Andronescu, potrivit FRR.

El a precizat că participarea în competiția internațională reprezintă pentru jucătorii Rapidului o oportunitate de a acumula experiență și de a se pregăti pentru următorul nivel al carierei.

Petrache: Proiectul Rapid a început să dea rezultate pentru rugby-ul românesc

Președintele FRR, Alin Petrache, a subliniat că proiectul început la Rapid în urmă cu mai puțin de trei ani produce rezultate.

„Proiectul care a început la Rapid în urmă cu mai puțin de trei ani, echipa fiind gândită ca o pepinieră pentru toate reprezentativele noastre naționale, a început să dea rezultate. Acest lucru s-a văzut poate cel mai mult în acest sezon competițional, prin prezența masivă la loturile de juniori și 7s, dar și în jocul calitativ pe care echipa l-a arătat în această ediție de campionat. (…) Sunt convins că parteneriatul strâns cu CS Rapid va pregăti viitoarele generații de sportivi capabili să reprezinte România la următoarele ediții ale Cupei Mondiale. Avem datoria de a-i ghida pe tineri să își atingă potențialul maxim, iar transformarea lor în profesioniști desăvârșiți depinde direct de meciurile intense, de practică și de exemplele din teren”, a afirmat Petrache.

Ediția din 2026 a Rugby Europe Super Cup se va desfășura între 10 octombrie și 13 decembrie și reunește cinci echipe: Romanian Wolves, Bohemia Warriors din Cehia, Delta din Țările de Jos, Brussels Devils din Belgia și Lusitanos din Portugalia.

Formatul competiției este diferit față de edițiile precedente. Fiecare echipă va juca împotriva tuturor celorlalte, într-un singur meci, iar câștigătoarea va fi formația clasată pe primul loc după cele cinci etape.

Deținătoarea trofeului, Castilla y Leon Iberians, nu va participa la ediția din acest an, franciza spaniolă retrăgându-se din competiție.

Programul Romanian Wolves:

11 octombrie: Romanian Wolves – Brussels Devils, București, ora 13:00

17 octombrie: Delta – Romanian Wolves, Amsterdam, ora 18:00

24 octombrie: Lusitanos – Romanian Wolves, Lisabona, ora 16:00

5 decembrie: Romanian Wolves – Bohemia Warriors, București, ora 14:00