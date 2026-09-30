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România va găzdui Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia I/B, ediția 2027

România va găzdui ediția din 2027 a Campionatului Mondial de hochei pe gheață pentru seniori, Divizia I/B, competiția urmând să aibă loc la Târgu Mureș, a anunțat miercuri Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG).
România va găzdui Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia I/B, ediția 2027
sursă foto: FRHG
Petre Apostol
30 sept. 2026, 14:11, Sport
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Potrivit FRHG, decizia a fost luată în cadrul Congresului Semianual al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), desfășurat la Tenerife (Spania). Competiția urmează să se desfășoare în perioada 1-7 mai 2027.

La turneul de la Târgu Mureș vor participa șase reprezentative: Japonia, China, România, Coreea de Sud, Spania și Țările de Jos.

Meciurile vor avea loc într-o arenă nouă din Târgu Mureș, care va intra astfel în circuitul competițiilor internaționale importante de hochei.

Pentru România, turneul va reprezenta al doilea Campionat Mondial de seniori organizat în decurs de trei ani. În 2025, țara noastră a găzduit la Sfântu Gheorghe Campionatul Mondial de seniori, Divizia I/A. România a organizat între timp și competiții mondiale de juniori, inclusiv Campionatul Mondial U20, Divizia II/A, la București, și Campionatul Mondial U18, Divizia II/A, la Târgu Secuiesc.

FRHG consideră atribuirea competiției o confirmare a reputației României în hocheiul internațional și a încrederii acordate de IIHF capacității țării de a organiza turnee de acest nivel.

La ediția din 2026 a Campionatului Mondial, Divizia I/B, disputată la Shenzhen (China), România a încheiat competiția pe locul al treilea, cu 10 puncte, după Estonia (13p) și China (10p). Japonia a retrogradat din Divizia I/A.

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