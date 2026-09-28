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Alcaraz și-a aflat primul adversar de la Tokyo. Cu cine începe lupta pentru apărarea titlului

Carlos Alcaraz, campionul en titre de la Tokyo, și-a aflat primul adversar de la ediția din acest an a turneului ATP 500. Spaniolul îl va întâlni în runda inaugurală pe americanul Alex Michelsen, unul dintre jucătorii aflați în formă ai circuitului.
Alcaraz și-a aflat primul adversar de la Tokyo. Cu cine începe lupta pentru apărarea titlului
Foto: ATP
Cosmin Pirv
28 sept. 2026, 11:57, Sport
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Michelsen vine după un parcurs până în sferturile de finală la US Open și va încerca să-i pună probleme lui Alcaraz încă din primul meci al turneului japonez.

Alcaraz este principalul favorit al competiției de la Tokyo și revine pentru a-și apăra titlul cucerit la ediția precedentă. Spaniolul se află pe partea de tablou în care poate întâlni adversari importanți în rundele următoare.

Pe aceeași parte a tabloului se află și Holger Rune. Danezul își începe turneul împotriva francezului Kyrian Jacquet.

Un alt meci urmărit la Tokyo va fi cel dintre japonezul Kei Nishikori și americanul Frances Tiafoe. Nishikori, fost număr 4 mondial și de două ori campion la Tokyo, participă la competiție pentru ceea ce ATP prezintă drept ultimul său turneu pe teren propriu.

Turneul Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships se desfășoară la Tokyo, iar Alcaraz pornește în apărarea trofeului cu un duel împotriva lui Michelsen.

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