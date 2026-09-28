Germania, învinsă pentru prima dată de Grecia. Klopp: „Nu poți pierde astfel de meciuri!”

Dimitris Kourbelis a marcat golul victoriei în minutul 74, după ce șutul său a fost deviat de Joshua Kimmich, scrie AP. Rezultatul a stricat debutul lui Klopp pe teren propriu și a lăsat Germania cu un singur punct după primele două meciuri din Liga Națiunilor.

Germania a dominat prima repriză și a avut aproximativ 77% posesie, dar nu a reușit să transforme controlul jocului în suficiente ocazii clare. Portarul grec Konstantinos Tzolakis a intervenit decisiv la șutul lui Karim Adeyemi.

Klopp: „Nu poți pierde astfel de meciuri”

Antrenorul german și-a asumat responsabilitatea pentru numeroasele schimbări făcute în primul său meci disputat acasă. „Face parte din proces. Formația și toate schimbările sunt responsabilitatea mea”, a declarat Klopp după meci.

El a explicat că Germania a întâlnit o echipă care s-a apărat foarte jos și că era dificil să creeze spații în aceste condiții. Totuși, Klopp a recunoscut că echipa nu a gestionat suficient de bine momentele defensive.

„Aș fi putut accepta să nu câștigăm, dar nu poți pierde astfel de meciuri”, a spus selecționerul, potrivit Federației Germane de Fotbal. Klopp a considerat că golul Greciei a fost unul nefericit, dar a admis că Germania nu a apărat suficient de atent fazele cu mingi lungi.

Antrenorul nu simte presiune

Într-o altă declarație pentru presa germană, antrenorul a transmis că nu este preocupat de presiunea rezultatului în această etapă. „Personal, sunt complet nepăsător în privința asta. Am pierdut mult mai multe meciuri în viața mea decât mi-aș fi dorit”, a spus Klopp.

El a adăugat că o înfrângere trebuie privită ca o sursă de informații, dacă echipa reușește să tragă concluziile corecte. Klopp a spus și că Germania are nevoie de astfel de meciuri în procesul de reconstrucție.

Grecia a obținut prima victorie din istorie împotriva Germaniei

Grecia a fost mai periculoasă după pauză și a profitat de o eroare a Germaniei pentru a se apropia de gol. Kourbelis a înscris în minutul 74, iar Germania nu a mai reușit să întoarcă rezultatul. Victoria este prima obținută vreodată de Grecia împotriva Germaniei, după 11 întâlniri directe. Grecia a ajuns astfel la șase puncte și conduce grupa A2 din Liga Națiunilor. Germania are un singur punct după două partide.

Căpitanul Joshua Kimmich a recunoscut că Germania a avut o prestație prea statică și lipsită de creativitate. În același timp, fundașul Jonathan Tah a spus că echipa trebuie să rămână unită și că jucătorii trebuie să pună în practică ceea ce le cere noul selecționer. Germania va juca următorul meci joi, pe teren propriu, împotriva Serbiei.