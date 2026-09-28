De ce se joacă România–Bosnia fără spectatori. Unde se vede meciul la televizor

România-Bosnia este al doilea meci al tricolorilor din actuala ediție a Ligii națiunilor, după partida pierdut în fața Suediei.

La 15 noiembrie 2024, meciul România–Kosovo, din Liga Națiunilor, nu s-a încheiat pe teren. În prelungiri, jucătorii kosovari au părăsit terenul și s-au retras la vestiare. UEFA a decis ulterior ca naționala din Kosovo să piardă partida cu 3-0 și a amendat federația kosovară cu 6.000 de euro.

În cazul FRF, UEFA a dispus o amendă de 50.000 de euro și ca următorul meci disputat pe teren propriu să se joace cu porțile închise, pentru scandările xenofobe ale suporterilor. Sancțiunea nu preciza inițial competiția în care urma să fie executată.

Federația Română de Fotbal a primit și alte amenzi: 30.000 de euro pentru mesaje politice provocatoare, 9.000 de euro pentru obiecte aruncate în teren, 4.500 de euro pentru materiale pirotehnice, 8.000 de euro pentru folosirea laserelor, 12.500 de euro pentru perturbarea intonării imnului echipei oaspete și 14.000 de euro pentru blocarea coridoarelor publice.

FRF a contestat sancțiunile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dar TAS a menținut în februarie 2025 atât sancțiunea financiară, cât și cea privind disputarea unui meci fără spectatori.

Ulterior, FRF a precizat că sancțiunea urma să fie executată în următoarea competiție organizată sub egida UEFA. Astfel, meciul România–Bosnia și Herțegovina din 28 septembrie 2026 este partida la care se aplică interdicția. Federația a anunțat oficial că partida se va disputa fără spectatori.

Partida de luni seara, de la ora 21.45, va fi transmisă în direct de Antena 1.