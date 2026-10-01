Selecționerul naționalei feminine de fotbal a României a stabilit lotul pentru barajul Cupei Mondiale 2027

România va întâlni Norvegia în două partide, primul fiind programat vineri, 9 octombrie, de la ora 20:00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Returul va avea loc marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, pe Ullevaal Stadion din Oslo.

În preliminarii, România a evoluat în Liga C, grupa C5, alături de Republica Moldova și Cipru, și a încheiat pe primul loc, cu 10 puncte. Rezultatul i-a asigurat reprezentativei tricolore și promovarea în Liga B pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor.

Norvegia a terminat pe locul secund în grupa A4, câștigată de Germania, din care au mai făcut parte Austria și Slovenia. Reprezentativa nordică este campioană mondială în 1995 și are două titluri europene, cucerite în 1987 și 1993. Printre jucătoarele importante ale Norvegiei se numără Ada Hegerberg, prima câștigătoare a Balonului de Aur din fotbalul feminin, și Caroline Graham Hansen, nominalizată pentru Balonul de Aur 2026, câștigătoare ale Ligii Campionilor în acest sezon cu Barcelona.

Lotul echipei naționale feminine a României:

Portari: Andreea Părăluță (Fortuna Hjørring), Sara Câmpean (Farul Constanța), Cosmina Roșu (Politehnica Timișoara).

Fundași: Maria Ficzay (Apollon Ladies Limassol), Teodora Nicoară (BIIK Shymkent), Brigitta Goder (Ferencvarosi TC), Anda Jivan (Gornik Leczna), Claudia Bistrian (Poli Timișoara), Ana Maria Stanciu (Farul Constanța), Melinda Nagy (Farul Constanța), Erika Gered (LASK).

Mijlocași: Olga Iordăchiuși (Omonoia Nicosia), Andrea Herczeg (FK Csikszereda), Mihaela Ciolacu (Gloria Bistrița), Cristina Botojel (Poli Timișoara), Sonia Bumbar (Valletta FC), Oana Negrea (FC Rapid), Ioana Stancu (Farul Constanța).

Atacanți: Bianca Ienovan (Pogon Szczecin), Ioana Bălăceanu (Gloria Bistrița), Carmen Marcu („U” Olimpia Cluj), Adina Borodi („U” Olimpia Cluj), Florentina Istrate (Farul Constanța).

UEFA dispune de 11 locuri la turneul final al Cupei Mondiale din 2027. Patru echipe, Danemarca, Franța, Germania și Spania, s-au calificat deja direct după câștigarea grupelor din Liga A, în timp ce celelalte locuri europene vor fi stabilite în urma play-off-ului.

Câștigătoarea „dublei” dintre România și Norvegia va întâlni, în runda a doua a barajului, învingătoarea duelului Albania – Țara Galilor. Meciurile din această fază sunt programate între 26 noiembrie și 5 decembrie 2026.

La turneul final din Brazilia, programat în 2027, Europa poate avea 11 reprezentante, în timp ce o a 12-a echipă europeană poate ajunge la competiție prin intermediul unui baraj intercontinental.