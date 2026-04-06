Lotul României pentru duelul cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal feminin

Selecționerul Massimo Pedrazzini a stabilit lotul de jucătoare al echipei naționale feminine de fotbal a României pentru meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2027, programat sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 16:00, pe stadionul Arcul de Triumf.
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Petre Apostol
06 apr. 2026, 16:57, Sport

Conform comunicatului Federației Române de Fotbal, remis luni, selecționerul echipei naționale feminine de fotbal Massimo Pedrazzini a convocat pentru această acțiune următorul lot de jucătoare:

Portari: Andreea Părăluță (Fortuna Hjørring | Danemarca), Sara Câmpean (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina Roșu (Politehnica Timișoara), Camelia Ceasar (Parma Calcio | Italia)

Fundași: Maria Ficzay (Apollon Ladies Limassol | Cipru), Brigitta Goder (Ferencvárosi TC | Ungaria), Claudia Bistrian (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria Stanciu (Farul Constanța), Antonia Bratu (Farul Constanța), Simona Sigheartău („U” Olimpia Cluj), Erika Gered (FK Csikszereda), Anda Jivan (Politehnica Timișoara)

Mijlocași: Olga Iordăchiuși (Omonoia Nicosia | Cipru), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht | Belgia), Mihaela Ciolacu (CS Gloria Bistrița), Cristina Botojel (Farul Constanța), Sonia Bumbar („U” Olimpia Cluj), Anita Antal (FK Csikszereda), Oana Negrea (Rapid București)

Atacanți: Ioana Bălăceanu (Farul Constanța), Carmen Marcu („U” Olimpia Cluj), Adina Borodi („U” Olimpia Cluj), Ioana Stancu (Farul Constanța), Ana Vlădescu (FK Csikszereda)

România a început excelent campania de calificare, cu două victorii în primele meciuri în grupa C5, formată din 3 echipe. A câștigat cu 1-0 cu Republica Moldova și cu 4-0 în deplasare cu Cipru.

Cine se califică la turneul final

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027. O a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental.

Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel: calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A; calificare în urma meciurilor din play-off.

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;

Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.

Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți. 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Campionatul Mondial (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.

