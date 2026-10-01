Elena Rybakina, principală favorită la Beijing în premieră din postura de lider mondial

Elena Rybakina vine în China după unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. Pe 12 septembrie, ea a câștigat al treilea său titlu de Grand Slam, la US Open, succes care i-a adus și poziția de numărul 1 mondial. În plus, victoria de la New York i-a garantat calificarea la WTA Finals (Turneul Campioanelor), întrecere programată la Indian Wells.

La Beijing, obiectivul imediat al campioanei este păstrarea poziției de lider WTA până la finalul sezonului.

„Acum sunt numărul 1, ceea ce este grozav. Sezonul încă nu s-a încheiat. Aș vrea să lupt și să termin anul pe locul 1. Sunt multe jucătoare bune și multe adversare dificile. Se poate schimba orice. Acesta este obiectivul meu pentru moment”, a declarat Rybakina, joi, la conferința de presă premergătoare startului în competiție.

Pentru jucătoarea de 27 de ani, ultimele săptămâni au fost extrem de aglomerate. La doar o zi după triumful de la US Open, Rybakina a participat la mai multe apariții media la New York, după care a revenit în Europa și a călătorit în Asia pentru o serie de evenimente dedicate succesului său.

În această perioadă, ea a fost primită atât de președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, la Bratislava, cât și de președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, la Astana. Cu această ocazie, Rybakina a primit Ordinul Barys, clasa a III-a, pentru performanțele sale sportive și contribuția la dezvoltarea și promovarea tenisului din Kazahstan.

„A petrecut mult timp pe drumuri. Am avut câteva obligații pe care trebuia să le respect. Am petrecut și timp acasă, odihnindu-mă și relaxându-mă. A fost o perioadă frumoasă”, a spus Rybakina.

La Beijing, campioana de la US Open încearcă acum să-și refacă ritmul după această perioadă intensă. După mai multe ședințe de antrenament, Rybakina a recunoscut că o problemă mai veche la nivelul labei piciorului continuă să-i creeze mici neplăceri.

„De când m-am odihnit, piciorul s-a simțit puțin mai bine. Acum, când am revenit pe teren, simt că îmi mai face unele probleme, din când în când. Încerc să văd cât de departe pot ajunge la acest turneu”, a declarat liderul mondial.

Din punct de vedere mental, Rybakina spune că se simte pregătită după agitația de după US Open. „Simt că acum sunt mai bine. Au fost foarte multe lucruri după US Open. Sunt pregătită”, a afirmat ea.

Acceptată direct în turul al doilea de la China Open, Rybakina o va întâlni sâmbătă pe Alina Charaeva, din Armenia. Aceasta a trecut în primul tur de Yuliia Starodubtseva, scor 5-7, 7-5, 6-2.

Rybakina are deja două rezultate notabile la Beijing: a ajuns în semifinale în 2023, iar în 2025 s-a oprit în turul al treilea.