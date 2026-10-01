Prima pagină » Sport » Veste bună pentru Rapid. Fundașul Daniel Graovac are o evoluție favorabilă după operația la genunchi

Veste bună pentru Rapid. Fundașul Daniel Graovac are o evoluție favorabilă după operația la genunchi

Fundașul echipei FC Rapid București, Daniel Graovac, se află într-un proces favorabil de recuperare, la trei săptămâni de la intervenția chirurgicală la genunchi efectuată pe 9 septembrie, a anunțat, joi, clubul giuleștean.
Veste bună pentru Rapid. Fundașul Daniel Graovac are o evoluție favorabilă după operația la genunchi
sursă foto: FC Rapid București
Petre Apostol
01 oct. 2026, 16:15, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Fundașul nostru a scăpat deja de firele de sutură și urmează în această perioadă un program intens de recuperare, cu două ședințe de terapie și recuperare pe zi. Genunchiul nu prezintă umflături, iar evaluările din cadrul ședințelor de recuperare medicală indică o evoluție bună”, arată FC Rapid, într-o actualizare despre starea medicală a fundașului Daniel Graovac.

În mai puțin de două săptămâni, fundașul este așteptat să renunțe la orteză și la cârje, după care va continua programul de recuperare în perspectiva revenirii pe teren.

„Pas cu pas, Daniel! Suntem alături de tine!”, a mai transmis FC Rapid.

Graovac s-a accidentat în minutul 21 al meciului Petrolul Ploiești – Rapid, scor 0-2, disputat la 21 august, după ce a călcat greșit pe gazon. Jucătorul a acuzat dureri puternice și a fost înlocuit în minutul 23.

Investigațiile medicale au evidențiat leziuni complexe la nivelul meniscului și ligamentelor, diagnosticul fiind ulterior prezentat drept ruptură a ligamentului încrucișat anterior și leziune de menisc. Intervenția chirurgicală a fost efectuată la 9 septembrie, la Roma.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
GSP.ro
Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Alina Pușcaș a trăit momente de panică! Soțul și fiul ei, de urgență la spital după ce au consumat alimente contaminate cu otravă de șobolani: Alex și-a pierdut cunoștința
CSID
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor