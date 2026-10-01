Veste bună pentru Rapid. Fundașul Daniel Graovac are o evoluție favorabilă după operația la genunchi

„Fundașul nostru a scăpat deja de firele de sutură și urmează în această perioadă un program intens de recuperare, cu două ședințe de terapie și recuperare pe zi. Genunchiul nu prezintă umflături, iar evaluările din cadrul ședințelor de recuperare medicală indică o evoluție bună”, arată FC Rapid, într-o actualizare despre starea medicală a fundașului Daniel Graovac.

În mai puțin de două săptămâni, fundașul este așteptat să renunțe la orteză și la cârje, după care va continua programul de recuperare în perspectiva revenirii pe teren.

„Pas cu pas, Daniel! Suntem alături de tine!”, a mai transmis FC Rapid.

Graovac s-a accidentat în minutul 21 al meciului Petrolul Ploiești – Rapid, scor 0-2, disputat la 21 august, după ce a călcat greșit pe gazon. Jucătorul a acuzat dureri puternice și a fost înlocuit în minutul 23.

Investigațiile medicale au evidențiat leziuni complexe la nivelul meniscului și ligamentelor, diagnosticul fiind ulterior prezentat drept ruptură a ligamentului încrucișat anterior și leziune de menisc. Intervenția chirurgicală a fost efectuată la 9 septembrie, la Roma.