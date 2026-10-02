Vedete ale atletismului european și mondial se întrec duminică la Brașov

Cursa de 10 kilometri este programată duminică, la Brașov, în zona Coresi, iar startul probei feminine este prevăzut la ora 9:30, urmând ca întrecerea masculină să înceapă la 10:15. Organizatorii anunță un traseu plat și rapid, iar competiția face parte dintr-un weekend dedicat alergării urbane și montane.

Campioana europeană din 2022, la start

Capul de afiș al cursei feminine este Konstanze Klosterhalfen, campioană europeană la 5.000 de metri în 2022. Atletă germană cu experiență la marile competiții internaționale, Klosterhalfen se numără printre cele mai cunoscute participante la ediția din acest an.

Alături de ea se vor afla Joan Chelimo Melly, reprezentantă a României, medaliată cu argint la Campionatele Europene de semimaraton din 2024 și deținătoarea recordului României la maraton, precum și franțuzoaica Mekdes Woldu, recordmena națională a Franței la maraton.

În cursa feminină vor concura și keniencele Brenda Jepchirchir și Nelvin Jepkemboi, ambele având recorduri personale sub pragul de 30 de minute la 10 kilometri.

Duel puternic în cursa masculină

Întrecerea masculină îl va avea la start pe etiopianul Khairi Bejiga, câștigătorul ediției din 2025. Anul trecut, Bejiga a oprit cronometrul la 26 de minute și 54 de secunde, în timp ce sud-africanul Maxime Chaumeton a terminat pe locul al doilea, la o singură secundă.

Bejiga revine astfel la Brașov pentru a-și apăra titlul, într-o cursă care reunește mai mulți alergători cu performanțe de top mondial. În rândul participanților se află și spaniolul Said Mechaal, recordmenul național al Spaniei la 10 kilometri.

România va avea doi reprezentanți în cursa masculină de elită, Nicolae Soare și Dragoș Pop. Soare a concurat și la ediția precedentă, când a încheiat proba în 29:24, iar Pop are, la rândul său, experiență la competiția de la Brașov.

Competiția este la a șasea ediție și reprezintă proba principală a Brașov Running Festival, eveniment care reunește curse pentru sportivi de elită, amatori și copii.

Organizatorii prezintă tRUNsylvania International 10K drept una dintre cele mai rapide curse de șosea din lume și notează că aceasta s-a aflat în Top 10 mondial în 2025.