MEDIAFAX 35. 1996 – Puterea politică se schimbă prin vot. Prima alternanță democratică la putere după 1989

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României postdecembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

În 1996, România se afla la șapte ani de la Revoluție și traversa încă o perioadă dificilă de tranziție economică și politică. Alegerile parlamentare și prezidențiale din acel an aveau să schimbe însă raportul de forțe de la București. Opoziția anticomunistă și formațiunile de centru-dreapta reunite în Convenția Democrată Română (CDR) au obținut rezultate importante, iar scrutinul prezidențial a dus la prima alternanță democratică la putere după 1989.

În același timp, MEDIAFAX își consolida poziția de agenție de presă la nivel național. Agenția avea corespondenți în mai multe zone ale țării, dar și în străinătate, iar informațiile transmise de aceștia erau preluate tot mai frecvent de publicațiile centrale și locale.

Alegerile parlamentare din 1996

Alegerile parlamentare s-au desfășurat în data de 3 noiembrie 1996, în aceeași zi cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Competiția electorală opunea formațiunile asociate puterii post-FSN opoziției de centru-dreapta, al cărei principal pol era Convenția Democrată Română (CDR).

CDR era o alianță în care se regăseau, între altele, PNȚCD și PNL și îl susținea pe Emil Constantinescu pentru funcția de președinte.

La parlamentare, rezultatul a produs o schimbare importantă. CDR a devenit principala forță parlamentară, obținând aproximativ 30% din voturi, în timp ce PDSR, formațiunea lui Ion Iliescu, a coborât pe locul al doilea.

Întrucât niciun partid nu a obținut majoritatea, a fost necesară formarea unei coaliții. CDR a format o majoritate împreună cu Uniunea Social-Democrată (USD) – alianța formată în jurul PD și PSDR – și UDMR.

MEDIAFAX, sursă pentru informațiile despre alegeri

Înaintea scrutinului, MEDIAFAX a transmis informații despre organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale, despre procedurile de vot și despre pregătirile autorităților. Știrile agenției erau preluate atât de presa națională, cât și de publicațiile locale.

Ziarul Adevărul, în numărul din 10 octombrie 1996, anunța, citând o declarație acordată de un secretar de stat agenției MEDIAFAX, că românii vor vota și în străinătate, fiind solicitate 230.000 de buletine de vot.

„Ministerul Afacerilor Externe a solicitat 230.000 de seturi de buletine de vot pentru cetățenii români din străinătate, inclusiv pentru muncitorii români de peste hotare, a precizat, miercuri, agenției MEDIAFAX, Marin Mitriș, secretar de stat, reprezentantul MAE în Secretariatul Tehnic Central (STC)”, scrie Adevărul în 10 octombrie 1996, citând MEDIAFAX.

Și Renașterea Bănățeană, în ediția din 3 octombrie 1996, cita agenția MEDIAFAX într-o informație privind posibilitatea de a vota în baza buletinului de identitate în cazul în care cartea de alegător nu fusese emisă până în ziua scrutinului.

MEDIAFAX aducea informația despre alegerile din România de peste Ocean

Rețeaua MEDIAFAX depășea granițele României. Agenția transmitea inclusiv informații și analize despre alegerile din România provenite din străinătate, astfel încât presa românească avea acces și la perspectiva observatorilor și specialiștilor din afara țării.

Corespondentul MEDIAFAX la Washington relata despre previziunile și analizele americanilor privind alegerile din România. Una dintre aceste informații a fost preluată de Monitorul Electoral în ediția din 21 octombrie 1996.

„Schimbarea ponderii partidelor politice în opțiunile electoratului este reflectarea schimbării structurii sociale a României, ca urmare a dezvoltării economiei de piată, a declarat Peter Gross, profesor la California State University Chico, în cadrul unei dezbateri pe tema alegerilor din România (…) Expunerea lui Gross (…) a avut la bază o analiză comparativă a rezultatelor alegerilor din 1992 și ale celor locale din 1996, transmite corespondentul Mediafax la Washington”, este fragmentul din Monitorul Electoral unde apare numele MEDIAFAX.

Alegerile prezidențiale, disputate încă din primul tur

În 1996, în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni s-au înscris numeroși candidați. Fiind niște alegeri disputate, institutele de sondare a opiniei publice au monitorizat campania electorală și afirmațiile făcute de candidați la adresa adversarilor lor. MEDIAFAX a preluat astfel de monitorizări și a prezentat rezultatele într-o formă ușor de urmărit pentru public.

Cronica Română, în ediția din 21 octombrie 1996, cita agenția într-un material despre atacurile electorale și mesajele transmise de candidați.

„Studiul a fost efectuat prin monitorizarea unui număr de 14 cotidiane de mare tiraj, în ultima săptămână a lunii septembrie și prima săptămână a lunii octombrie. S-au luat în calcul mesajele negative lansate de subiecți la adresa adversarilor politici, mesajele pozitive referitoare la propria persoană/formațiune politică și numărul de mesaje negative primit de la adversarii politici. MEDIAFAX vă prezintă aceste rezultate, cu mențiunea ca transformarea în procente aparține agenției, pentru simplificarea receptării”, scrie Cronica Română, citând MEDIAFAX.

MEDIAFAX a transmis primele estimări în noaptea alegerilor

În noaptea scrutinului, MEDIAFAX a furnizat presei primele estimări ale caselor de sondare a opiniei publice, astfel încât publicațiile din întreaga țară au putut prezenta încă din primele ore ale dimineții primele cifre privind alegerile parlamentare și primul tur al prezidențialelor.

Agenda Zilei, în ediția din 4 noiembrie 1996, își deschidea prima pagină cu estimările prezentate de MEDIAFAX la ora 1:30 în noaptea alegerilor.

Gazeta de Sud, în numărul său din 4 noiembrie, avea pe prima pagină relatări preluate de la MEDIAFAX privind incidentele produse în ziua votului.

„O femeie de 76 de ani a murit ieri, imediat după ce a ieșit din secția de votare numărul 22 din Cluj, unde era arondată” și „Un alegător din județul Vaslui s-a sinucis ieri, după ce a fost prins în momentul în care a furat un buletin de vot” sunt doar două exemple în care MEDIAFAX este menționat în Gazeta de Sud la o zi după alegerile din 3 noiembrie 1996.

Turul 2: Emil Constantinescu vs. Ion Iliescu

În primul tur, organizat pe 3 noiembrie 1996, Ion Iliescu s-a clasat pe primul loc, cu 32,25%, iar Emil Constantinescu pe locul al doilea, cu 28,21%. Petre Roman a obținut 20,54% și s-a clasat pe locul al treilea.

Pentru că niciun candidat nu a obținut majoritatea, Ion Iliescu și Emil Constantinescu au intrat în turul al doilea.

Relatările MEDIAFAX despre calculele politice pentru formarea coaliției de guvernare după alegerile parlamentare, dar și cele privind susținerea unuia dintre candidați în turul 2 al prezidențialelor, au apărut în publicațiile vremii.

„Gheorghe Funar a declarat, ieri, în exclusivitate Agenției MEDIAFAX, că „în niciun caz” nu îl va susține în turul doi pe Ion Iliescu și că va negocia cu Emil Constantinescu pentru un eventual sprijin”, notează Curierul Național în numărul din 5 noiembrie 1996.

Turul al doilea s-a desfășurat pe 17 noiembrie 1996 și, de această dată, rezultatul a fost favorabil lui Emil Constantinescu. Candidatul CDR a obținut 54,40% din voturi, în timp ce Ion Iliescu a obținut 45,60%.

Astfel, Emil Constantinescu a devenit președintele României, învingându-l pe Ion Iliescu, care ocupase funcția de președinte în perioada 1990-1996.

MEDIAFAX, în mijlocul reacțiilor după victoria lui Constantinescu

Victoria lui Emil Constantinescu a fost urmată de reacții în întreaga țară, iar corespondenții MEDIAFAX au relatat despre atmosfera din marile orașe.

Informații transmise de corespondenții MEDIAFAX din Arad, Constanța, Brașov și Suceava au fost preluate în Curierul Național din 19 noiembrie 1996.

„Sute de brașoveni au ieșit pe străzi duminică noaptea, imediat după anunțarea sondajelor IRSOP și IMAS, pentru a-și exprima bucuria față de victoria candidatului CDR la Președinția României, Emil Constantinescu, informează corespondentul Mediafax”, notează Curierul Național.

Și primele reacții internaționale au ajuns în presa românească prin intermediul agenției. Președintele Franței de la acel moment, Jacques Chirac, i-a transmis lui Emil Constantinescu o scrisoare de felicitare pentru victoria din 17 noiembrie, documentul fiind remis Agenției MEDIAFAX și preluat de Cronica Română.

„Președintele Franței, Jacques Chirac, l-a felicitat, luni, pe Emil Constantinescu pentru victoria sa în alegerile prezidențiale de la 17 noiembrie, afirmând că, prin alegerea pe care a făcut-o, ”poporul român și-a confirmat voința de deschidere și aspirațiile sale europene”, se arată în scrisoare, a cărei copie a fost remisă Agenției MEDIAFAX”, notează Cronica Română în numărul din 19 noiembrie 1996.

Victoria lui Constantinescu, coroborată cu victoria opoziției la parlamentare, a produs ceea ce avea să fie considerată prima alternanță la putere prin alegeri din România postcomunistă.

Pentru MEDIAFAX, 1996 a fost și anul în care agenția și-a consolidat rolul de furnizor de informație pentru presa din România. De la informațiile despre organizarea votului și prezența românilor din străinătate, până la monitorizarea campaniei electorale, primele estimări din noaptea alegerilor, rezultatele scrutinului, negocierile politice și reacțiile de după victoria lui Emil Constantinescu, știrile MEDIAFAX au fost preluate de publicații din întreaga țară.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo încă de la început, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care MEDIAFAX a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.