MEDIAFAX 35. 1992 – Regele Mihai revine în România. Alegerile prezidențiale, câștigate de Ion Iliescu

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României post-decembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

Agenția începea să-și consolideze rolul în presa românească, într-o perioadă în care aceasta trecea, la rândul ei, printr-un proces de transformare și de recâștigare a încrederii publicului după deceniile în care mass-media fusese aservită regimului comunist.

Comunicatele instituțiilor publice ajungeau la MEDIAFAX, iar informațiile furnizate de agenție erau preluate ulterior de publicațiile vremii. Numele MEDIAFAX începea astfel să fie asociat tot mai des cu știrile despre evenimentele importante ale momentului.

Aprilie 1992: Regele Mihai revine în România

Unul dintre cele mai importante momente ale anului a fost revenirea Regelui Mihai în România, în perioada 25-27 aprilie 1992. Mihai I fusese obligat să abdice la 30 decembrie 1947, iar la începutul lunii ianuarie 1948 părăsise România. A urmat aproape o jumătate de secol de exil.

După Revoluția din decembrie 1989, Regele Mihai a încercat să revină în țară. Prima încercare, în 1990, de Paște, s-a încheiat cu refuzul autorităților de a-i permite intrarea în România.

Revenirea din aprilie 1992 a avut, astfel, o puternică încărcătură simbolică. Pentru prima dată după aproape 45 de ani, Regele Mihai putea să intre în România și să se întâlnească cu românii.

La București, Regele Mihai a participat la slujba de la Biserica Sfântul Gheorghe, în zona kilometrului zero. Aici s-a produs momentul care avea să rămână în memoria colectivă: zeci și sute de mii de oameni au ieșit pe străzile Capitalei pentru a-l vedea.

Pe 27 aprilie, după trei zile petrecute în România, Regele Mihai a părăsit țara cu avionul.

27 septembrie 1992: Realegerea lui Ion Iliescu ca președinte al României și primele alegeri parlamentare după noua Constituție

La câteva luni după revenirea Regelui Mihai, România a trecut printr-un alt moment esențial al perioadei postcomuniste: alegerile prezidențiale și parlamentare.

27 septembrie 1992 a fost ziua în care românii au votat atât pentru Parlament, cât și în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Scrutinul prezidențial a fost primul în care șeful statului nu a fost ales din primul tur. Alegerile au avut loc într-un context politic diferit față de scrutinul din 1990. După victoria zdrobitoare a lui Ion Iliescu și a FSN din acel an, Frontul Salvării Naționale se fracturase.

În martie 1992, disputa din interiorul formațiunii a dus la desprinderea a două tabere. Petre Roman a rămas la conducerea FSN, în timp ce Ion Iliescu și susținătorii săi au format Frontul Democrat al Salvării Naționale (FDSN).

În opoziție se consolidase Convenția Democrată Română (CDR), o alianță formată din mai multe partide, între care PNȚCD și formațiuni liberale și civice. CDR îl avea drept candidat la președinție pe Emil Constantinescu.

În primul tur al prezidențialelor, Ion Iliescu, președinte în funcție, nu a obținut majoritatea necesară, astfel că a intrat în turul al doilea împreună cu Emil Constantinescu. Două săptămâni mai târziu, românii au fost chemați din nou la urne și au decis: Ion Iliescu este, din nou, președinte, pentru un mandat de patru ani.

În privința alegerilor parlamentare, rezultatul a fost foarte diferit de cel din 1990, întrucât nu mai exista un partid care să domine aproape complet scena politică. La Camera Deputaților, FDSN a ieșit pe primul loc, cu 27,72% și 117 mandate, fiind urmat de CDR, cu 20,01% și 82 de mandate.

La Senat, FDSN a obținut 28,29% și 49 de mandate, CDR – 20,16% și 34 de mandate, iar FSN – 10,39% și 18 mandate.

Întrucât niciun partid nu a obținut majoritatea, pentru formarea Guvernului a fost nevoie de negocieri, Nicolae Văcăroiu devenind premier.

MEDIAFAX, citată pentru informații și declarații exclusive

În timp ce România își schimba sistemul politic și își construia instituțiile democratice, MEDIAFAX își consolida propriul rol în presa românească.

În 1992, agenția începea să fie citată tot mai des de publicațiile vremii, inclusiv pentru declarații obținute în exclusivitate.

Un exemplu apare în ziarul Cuvântul Libertății, care a citat o declarație a președintelui de atunci al Biroului Electoral Central, Paul Florea, acordată în exclusivitate pentru MEDIAFAX, în legătură cu contestațiile privind scrutinul electoral.

Același ziar a preluat și o declarație acordată în exclusivitate MEDIAFAX de Jean-Pierre Worms, reprezentant al grupului socialist în Adunarea Parlamentară a Comunității Europene.

„Această imagine este foarte pozitivă. Am putut constata, înainte de orice, că democrația este tratată ca o problemă foarte serioasă, lucru care impune respectarea strictă a reglementărilor în vigoare. Aici am fost impresionat de respectul profund față de detaliile reglementărilor în birourile electorale pe care le-am vizitat în România”, a spus acesta pentru MEDIAFAX la momentul respectiv.

Sunt exemple care arată cum, în timp ce presa românească își construia un nou rol într-o societate aflată în plină transformare, MEDIAFAX începea să devină o sursă de informații pentru publicațiile care relatau despre evenimentele politice și sociale ale momentului.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo încă de la început, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

Informația a ajuns de la locul evenimentului la redacții și, prin intermediul presei, la milioane de oameni.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care Mediafax a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.