Mediafax aniversează 35 de ani: 35 de ani de știri, 35 de ani de istorie

Sunt 35 de ani de când Mediafax relatează istoria în timp real.

În 1991, într-o Românie care își construia instituțiile democratice și descoperea libertatea presei, lua naștere Mediafax, prima agenție de presă independentă din România.

În același an, România adopta o nouă Constituție. Uniunea Sovietică se destrăma. Europa se redesena. Lumea intra într-o nouă epocă.

Începea, în același timp, și povestea Mediafax.

De atunci, generații de jurnaliști Mediafax au fost martorii celor mai importante momente care au schimbat România și lumea. Au relatat schimbări de președinți și de guverne, aderarea României la NATO și Uniunea Europeană, războaie și crize economice, proteste și tragedii, victorii sportive și performanțe care au făcut o țară întreagă să se bucure.

Au relatat o pandemie care a oprit lumea și un război care a ajuns la granița României.

Au relatat istoria în timp ce se întâmpla.

35 de ani. 35 de momente.

Privită prin știrile ultimelor trei decenii și jumătate, România anului 2026 este o țară profund diferită de cea în care apărea Mediafax în 1991.

1991 – România adoptă o nouă Constituție. Se naște Mediafax.

Începe construcția instituțională a României democratice și, odată cu ea, povestea primei agenții de presă independente din țară.

1992 – Regele Mihai revine în România.

La prima sa vizită în țară după Revoluție, sute de mii de oameni ies în stradă pentru a-l întâmpina.

1993 – România intră în Consiliul Europei.

Un pas major către integrarea în familia democrațiilor europene.

1994 – Generația de Aur cucerește America.

România ajunge în sferturile Campionatului Mondial de fotbal din SUA, cea mai mare performanță din istoria naționalei la un Mondial.

1995 – România își asumă drumul european.

Cererea de aderare la Uniunea Europeană și consensul politic de la Snagov transformă integrarea europeană într-un proiect strategic național.

1996 – Prima alternanță democratică la putere.

Pentru prima dată după Revoluție, puterea politică se schimbă prin vot.

1997 – Bill Clinton vine la București.

Vizita președintelui american și lansarea Parteneriatului Strategic România–SUA marchează decisiv orientarea occidentală a țării.

1998 – Integrarea europeană devine un proces concret.

România intră într-o etapă tot mai intensă de evaluare și reformă în pregătirea aderării la Uniunea Europeană.

1999 – Papa Ioan Paul al II-lea vizitează România.

Este prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă, un moment simbolic al dialogului dintre Est și Vest.

2000 – România intră într-un nou mileniu.

Ion Iliescu revine la Cotroceni după o finală prezidențială care reflectă tensiunile și transformările primului deceniu postcomunist.

2001 – 11 septembrie schimbă lumea.

Atentatele din Statele Unite deschid o nouă epocă geopolitică și de securitate, în care România își consolidează parteneriatul cu SUA.

2002 – România primește invitația de aderare la NATO.

George W. Bush vine la București, iar România face unul dintre pașii decisivi către integrarea euroatlantică.

2003 – România își revizuiește Constituția.

Cadrul constituțional este adaptat inclusiv noii perspective europene și euroatlantice.

2004 – România intră în NATO.

Unul dintre cele mai importante obiective strategice asumate după 1989 devine realitate.

2005 – România semnează Tratatul de aderare la UE.

Integrarea europeană devine practic ireversibilă.

2006 – Bucureștiul devine capitala Francofoniei.

România găzduiește Summitul Francofoniei, una dintre cele mai importante reuniuni internaționale organizate la București după 1989.

2007 – România devine membră a Uniunii Europene.

La 1 ianuarie începe una dintre cele mai importante transformări economice, sociale și politice din istoria recentă a țării.

2008 – Criza financiară schimbă lumea.

Economia globală intră în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Tot în 2008, Bucureștiul găzduiește summitul NATO la care participă lideri precum George W. Bush și Vladimir Putin.

2009 – România, la 20 de ani de la Revoluție.

Un scrutin prezidențial extrem de strâns încheie primele două decenii ale României postcomuniste.

2010 – Austeritatea intră în viața românilor.

Reducerea salariilor bugetarilor și majorarea TVA devin simbolurile sociale ale crizei economice.

2011 – România începe să iasă din criză.

Economia revine pe creștere, însă efectele sociale și politice ale recesiunii și austerității continuă să se resimtă.

2012 – România iese în stradă.

Protestele din ianuarie, demisia Guvernului Boc și criza politică dintre Traian Băsescu și USL fac din 2012 unul dintre cei mai tensionați ani politici de după Revoluție.

2013 – Roșia Montană schimbă activismul civic.

Protestele marchează apariția unei noi generații de mobilizare civică, amplificată de internet și rețelele sociale.

2014 – Klaus Iohannis câștigă Președinția.

Mobilizarea din turul al doilea și votul diasporei devin elemente definitorii ale scrutinului.

2015 – Colectiv.

O tragedie care schimbă România. Incendiul din clubul Colectiv și protestele care urmează duc la demisia Guvernului Victor Ponta și transformă profund discursul public despre corupție și responsabilitatea statului.

2016 – România, între tehnocrație și revenirea politicii.

După Colectiv, România traversează un an de guvernare tehnocrată, înainte ca alegerile parlamentare să redeseneze din nou scena politică.

2017 – OUG 13 scoate România în stradă.

Sute de mii de oameni protestează în București și în marile orașe, în cele mai ample manifestații de după 1989.

2018 – 10 august.

Protestul diasporei și violențele din Piața Victoriei devin unele dintre imaginile definitorii ale conflictului dintre o parte a societății civile și puterea politică.

2019 – Simona Halep câștigă Wimbledon.

Într-o finală memorabilă împotriva Serenei Williams, Halep obține unul dintre cele mai importante trofee din istoria sportului românesc. În același an, Papa Francisc vizitează România.

2020 – Pandemia oprește lumea.

Starea de urgență, restricțiile, spitalele sub presiune, școala și munca mutate online schimbă radical viața de zi cu zi.

2021 – Foști adversari ajung să guverneze împreună.

După o lungă criză politică, se formează coaliția PSD–PNL–UDMR.

2022 – Război la granița României.

Rusia invadează Ucraina. România devine stat de primă linie pe flancul estic al NATO și una dintre principalele porți de intrare pentru refugiații ucraineni.

2023 – Se deschide drumul către Schengen.

La finalul anului este adoptată decizia care va elimina controalele la frontierele aeriene și maritime interne pentru România, începând din martie 2024. În același timp, războiul din Ucraina consolidează rolul strategic al României la Marea Neagră.

2024 – Un an electoral fără precedent.

Ascensiunea spectaculoasă a lui Călin Georgescu și anularea procesului electoral prezidențial de către Curtea Constituțională produc unul dintre cele mai neobișnuite momente din istoria politică a României postcomuniste.

2025 – România devine membră deplină a Spațiului Schengen.

Sunt eliminate controalele asupra persoanelor la frontierele terestre interne. La 18 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România încheie încă o etapă majoră a integrării europene.

De la știrea transmisă prin flux la informația care circulă în câteva secunde

În acești 35 de ani nu s-a schimbat doar România. S-a schimbat radical și presa.

Mediafax a traversat revoluția internetului, apariția smartphone-ului și a rețelelor sociale, trecerea de la ciclul tradițional al știrilor la informația transmisă în timp real și, acum, revoluția inteligenței artificiale.

Viteza a devenit incomparabil mai mare. Sursele de informație sunt aproape infinite. Oricine poate publica și distribui conținut către milioane de oameni în câteva secunde.

Tocmai de aceea, într-o lume în care informația este abundentă, jurnalismul profesionist și informația verificată devin mai importante, nu mai puțin importante.

După 35 de ani, acesta rămâne rolul Mediafax: să fie acolo unde se întâmplă lucrurile care contează și să transforme evenimentul în informație relevantă pentru public.

Mediafax trece granița

Anul aniversar nu este însă doar un moment în care Mediafax privește în urmă.

Este și anul în care privește înainte.

În 2026, Mediafax a început o nouă etapă de dezvoltare internațională prin lansarea Mediafax Spania și Mediafax Italia, două platforme editoriale construite pentru comunitățile românești din afara țării.

Sub conceptul „Acasă, oriunde ai fi”, Mediafax își propune să creeze o legătură informațională permanentă între România și românii care trăiesc peste hotare.

Noile platforme aduc comunităților românești informația relevantă din România și din țările în care trăiesc, dar au și o altă misiune: să aducă în presa din România poveștile românilor din diaspora.

Poveștile lor de succes. Problemele lor. Comunitățile pe care le-au construit. Legătura lor cu România.

Spania și Italia sunt doar începutul.

Mediafax va continua să își extindă prezența în diaspora, prin dezvoltarea unei rețele editoriale dedicate marilor comunități românești din Europa și din lume.

Pentru că România anului 2026 nu se mai termină la granițele țării.

România este și la Madrid, Roma, Milano, Torino, Barcelona sau Valencia. Este oriunde există o comunitate de români care vrea să știe ce se întâmplă acasă și să rămână conectată la România.

35 de ani mai târziu, povestea continuă

În 1991, Mediafax apărea într-o Românie care avea nevoie de presă liberă și de surse independente de informație.

În 2026, provocările sunt altele.

Informația circulă instantaneu. Inteligența artificială schimbă industria media. Dezinformarea poate ajunge la milioane de oameni în câteva minute. Încrederea publicului în presă trebuie câștigată în fiecare zi.

Dar esența jurnalismului a rămas aceeași.

Să fii acolo. Să verifici. Să întrebi. Să relatezi.

Timp de 35 de ani, Mediafax a relatat România care se schimba.

Acum, Mediafax merge acolo unde a ajuns România.

MEDIAFAX 35

35 de ani de știri.

35 de ani de istorie.

Povestea continuă.

Despre Mediafax

Fondată în 1991, Mediafax este prima agenție de presă independentă din România și unul dintre brandurile cu cea mai îndelungată prezență în presa românească postdecembristă.

De-a lungul celor 35 de ani, jurnaliștii Mediafax au relatat principalele evenimente politice, economice, sociale, internaționale, culturale și sportive care au marcat România și lumea.

În 2026, Mediafax își extinde prezența internațională prin Mediafax Spania și Mediafax Italia, primele etape ale dezvoltării unei rețele editoriale dedicate comunităților românești din diaspora.