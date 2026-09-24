MEDIAFAX 35. 1991 – Se naște MEDIAFAX. România adoptă prima Constituție post-decembristă

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României post-decembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

Iar povestea MEDIAFAX începe într-un an care, la rândul său, avea să rămână în istoria recentă a României.

România își adoptă prima Constituție postdecembristă

După decenii în care România s-a aflat sub regimul comunist, anul 1991 a adus un prim pas major în construirea noului sistem democratic.

În noiembrie 1991, România adopta prima Constituție de după Revoluția din 1989. Documentul a fost aprobat prin referendumul național din 8 decembrie 1991 și promulgat în aceeași zi.

Noua Constituție stabilea cadrul instituțional al României postcomuniste și consacra principiile noului sistem politic și democratic.

În același an în care România își construia noul cadru constituțional, se năștea și povestea MEDIAFAX

În 1991 apărea MEDIAFAX, prima agenție de presă independentă din România.

Într-o presă aflată și ea în plin proces de transformare, MEDIAFAX începea să transmită informații către publicațiile vremii. Cu pași timizi la început, numele agenției a început să apară în ziare în legătură cu subiectele importante ale momentului.

Printre primele citări ale Mediafax care pot fi găsite în arhivele ziarelor din acea perioadă se află un „documentar” realizat de MEDIAFAX și preluat de Libertatea. Materialul reda declarații ale președintelui de atunci, Ion Iliescu, și ale premierului Petre Roman, la câteva zile după adoptarea noii Constituții.

Este una dintre primele dovezi ale modului în care informația transmisă de MEDIAFAX începea să circule în presa din România.

De aici avea să înceapă o tradiție de 35 de ani: informația transmisă de la locul evenimentului și preluată, la rândul ei, de publicații, televiziuni și alte instituții media.

1991: Tensiuni sociale și schimbări pe scena politică

În anul 1991, România încă traversa o perioadă destul de dificilă. Reformele economice începute după 1989 au dus la scăderea nivelului de trai, inflație și nemulțumiri sociale. Minerii din Valea Jiului erau printre categoriile cele mai afectate și aveau revendicări salariale și sociale.

Până în acel an, au mai avut loc alte trei mineriade, însă cea din perioada 24-28 septembrie 1991 a avut un impact la nivel politic. Pe 24 septembrie, minerii din Valea Jiului, aflați în grevă, au cerut ca premierul Petre Roman să vină la Petroșani pentru a discuta revendicările lor. A doua zi, 25 septembrie, minerii au ajuns în Capitală și s-au îndreptat spre Piața Victoriei, unde au atacat sediul Guvernului.

Unul dintre momentele esențiale a fost întâlnirea dintre Ion Iliescu și Miron Cozma la Palatul Cotroceni. La momentul respectiv, Miron Cozma a condiționat retragerea minerilor de demiterea premierului Petre Roman.

Apoi s-a produs momentul politic decisiv: Petre Roman și-a depus mandatul, iar Guvernul cade.

Acest episod arată cât de fragil era statul român la mai puțin de doi ani de la Revoluție.

România, primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova

În 1991, Uniunea Sovietică era în plin proces de destrămare. În Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, mișcarea de renaștere națională se consolidase încă din anii anteriori.

La 27 august 1991, Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova. Documentul proclama Republica Moldova drept stat suveran și independent și cerea comunității internaționale să recunoască noul stat. Iar în această situație, România a reacționat prompt: a fost prima țară care a ales să recunoască Republica Moldova ca stat independent și să stabilească relații diplomatice cu aceasta.

1991 – începutul unei povești de 35 de ani

Într-un an în care România își redefinea instituțiile, traversa una dintre cele mai importante crize politice ale primilor ani postdecembriști și își construia relațiile cu noul stat independent de peste Prut, începea și povestea MEDIAFAX.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo încă de la început, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

Informația a ajuns de la locul evenimentului la redacții și, prin intermediul presei, la milioane de oameni.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care Mediafax a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.