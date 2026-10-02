„Sold out” în Giulești la amicalul de gală Rapid – Genoa. Meciul se joacă cu tribunele pline

Meciul dintre Rapid și Genoa este programat de la ora 19:00 pe Stadionul Giulești și reprezintă unul dintre punctele de atracție pentru echipele din Superliga României în perioada de întrerupere a competițiilor pentru partidele echipelor naționale. Rapid a transmis pe rețelele de socializare că partida se va disputa cu tribunele pline, după ce toate biletele puse în vânzare au fost epuizate.

Confruntarea are și o încărcătură istorică. Cele două cluburi se întâlnesc din nou după 88 de ani. Rapid și Genoa au jucat ultima dată în 1938, în sferturile de finală ale Cupei Europei Centrale, competiție cunoscută și sub numele de Mitropa Cup.

Partida are o particularitate și la nivelul conducerii celor două cluburi. Românul Dan Șucu este acționar majoritar al Rapidului și deține, de asemenea, pachetul majoritar de acțiuni la Genoa.

Pentru Rapid, meciul cu formația italiană reprezintă și un test înaintea reluării competiției interne. Formația condusă de antrenorul Daniel Pancu se află pe locul secund în clasamentul din Superliga, la doar două puncte în urma liderului, Dinamo București.

Genoa, pregătită de fostul campion mondial din 2006, Daniele De Rossi, a avut un start slab de campionat în Serie A, fără victorie și cu o singură remiză în primele cinci etape.

Genoa a venit la București cu un lot restrâns, în care se regăsesc însă câteva nume importante, precum fostul internațional italian Stephan El Shaarawy, mijlocașii Tommaso Baldanzi, Morten Frendrup și Hamed Traorè, fundașul Kingsley Ehizibue și atacantul Lorenzo Colombo.

Din cauza convocărilor la echipele naționale și a accidentărilor, De Rossi are la dispoziție doar 12 jucători de la primă echipă, completând lotul cu zece fotbaliști de la Primavera, echipa de tineret.