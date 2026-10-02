U-BT Cluj-Napoca debutează sâmbătă în Liga Adriatică. Ce post transmite competiția în România

Meciul din capitala Austriei este primul pentru U-BT în actualul sezon al competiției regionale. Prima etapă, programată weekendul trecut, a fost amânată de organizatori, din cauza unor probleme legate de arbitri.

Partida de sâmbătă se va disputa în Hallmann Dome, iar cele două echipe se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial. BC Vienna se află la al doilea sezon în Liga Adriatică, la fel ca U-BT Cluj-Napoca.

Pentru echipa pregătită de Mihai Silvășan, meciul vine după debutul nefericit din EuroCup. U-BT a pierdut miercuri în deplasare, în fața formației Maxima Roma.

BC Vienna a suferit joi o înfrângere severă în campionatul Austriei, 58-114 în deplasare cu Unger Steel Gunners Oberwart. Anterior, formația vieneză pierduse cu 37-122 în fața celor de la Traiskirchen Lions. Cele două meciuri au fost însă disputate cu echipa folosită de BC Vienna în competiția internă.

În competițiile europene, BC Vienna are un lot diferit.

În ceea ce privește lotul clujean, Uroš Plavšić s-a deplasat la Viena și este așteptat să evolueze sâmbătă. Situația lui Otis Livingston II rămâne incertă, acesta urmând să participe vineri la primul antrenament alături de echipă.

Liga Adriatică are în acest sezon un format cu 20 de echipe, împărțite în două grupe de câte zece. U-BT Cluj-Napoca face parte din Grupa B, alături de formații precum Partizan Belgrad și Dubai Basketball, participante în Euroligă, dar și KK Bosna, care evoluează în EuroCup.

Fiecare echipă va disputa 18 meciuri în sezonul regulat.

Partida BC Vienna – U-BT Cluj-Napoca va fi transmisă în direct sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 18.00, pe Prima Sport 3.