Prima reacție a Federației engleze de fotbal după verdictul în cazul lui Manchester City

„Decizia Comisiei Independente are implicații semnificative pentru integritatea fotbalului. Analizăm cu atenție decizia și implicațiile acesteia și vom lua măsuri acolo unde va fi cazul”, a transmis FA într-un comunicat oficial.

FA a precizat că nu va comenta mai mult deocamdată, întrucât procedurile dintre Premier League și club sunt încă în desfășurare.

„Vom continua însă să monitorizăm îndeaproape evoluția situației”, a mai precizat forul englez.

Declarația vine la trei zile după publicarea verdictului, prin care o comisie independentă a stabilit că Manchester City a regulile financiare ale Premier League, pentru perioada 2009-2018. Clubul a fost găsit vinovat și pentru majoritatea acuzațiilor privind lipsa de cooperare cu ancheta ligii.

Contracte „fictive” și venituri umflate artificial cu peste 900 de milioane de lire

Potrivit concluziilor comisiei, Manchester City a folosit contracte comerciale prin care ar fi fost prezentată o situație diferită de cea reală, cu scopul de a majora artificial veniturile clubului și de a reduce costurile raportate.

Comisia a concluzionat, de asemenea, că City a transmis conturi care nu reflectau situația financiară reală și a ascuns informații față de auditori și organismele de reglementare. Ancheta a identificat scheme prin care veniturile erau umflate, iar costurile diminuate cu peste 900 de milioane de lire sterline pe parcursul a aproape un deceniu.

Verdictul mai arată că Manchester City a încălcat în mod semnificativ limitele de cheltuieli atât ale Premier League, cât și ale UEFA. În ceea ce privește obligația de cooperare cu ancheta Premier League, comisia a confirmat trei dintre cele patru acuzații formulate.

FA ar putea interveni și împotriva unor persoane

Reacția Federației Engleze deschide și posibilitatea unor proceduri separate împotriva clubului sau a unor persoane implicate. FA are competența de a sancționa și indivizi în cazul în care se stabilește că au încălcat regulamentele sau au acționat în mod necinstit.

Numele persoanelor menționate în hotărârea comisiei au fost însă anonimizate în versiunea publicată a documentului. FA ar putea solicita Premier League o versiune ne-redactată a deciziei înainte de a decide dacă sunt necesare noi proceduri disciplinare.

City urmează să facă apel

Manchester City a negat constant acuzațiile și a anunțat că intenționează să conteste verdictul. Clubul susține că dispune de dovezi pe care le consideră „incontestabile” în sprijinul poziției sale și este așteptat să conteste inclusiv modul în care au fost aplicate noile reguli privind procedura accelerată de apel. Termenul pentru depunerea apelului expiră vineri, 2 octombrie 2026.

În cazul în care apelul este înregistrat, noile reguli ale Premier League prevăd ca audierea să aibă loc în cel mult 12 săptămâni, iar decizia să fie pronunțată în termen de 30 de zile de la încheierea audierilor.

Sancțiunile nu au fost încă stabilite

Verdictul de vinovăție nu reprezintă încă și o decizie privind pedeapsa. Premier League a precizat că sancțiunile vor fi stabilite într-o procedură separată și confidențială în fața comisiei independente. Procesul poate continua și prin apel înainte ca eventualele sancțiuni să devină definitive.

În paralel cu procedura sportivă, cazul a început să atragă atenția și în afara fotbalului. Președinta Comisiei pentru Trezorerie a Parlamentului britanic, Meg Hillier, a cerut autorității fiscale HMRC să explice ce măsuri analizează în urma constatărilor comisiei. De asemenea, juriști citați de Reuters anticipează că rivalii, jucătorii și agenții ar putea analiza eventuale pretenții de despăgubire în legătură cu efectele presupuselor încălcări.