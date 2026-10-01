Scandalul Manchester City amenință Premier League. Cum riscă cel mai puternic campionat din lume să-și piardă credibilitatea

Trofeele din „era șeicului Mansour”, puse sub semnul întrebării

O comisie independentă a stabilit că Manchester City s-a folosit de contracte fictive pentru a umfla artificial veniturile clubului și a ascunde costuri de peste 900 de milioane de lire sterline. Încălcările vizează perioada 2009-2018, notează AFP.

Printre sancțiunile discutate se numără o penalizare semnificativă de puncte care ar putea duce la retrogradarea clubului, retragerea unor titluri câștigate în perioada respectivă sau chiar excluderea din prima ligă engleză.

Conducerea Premier League, prin vocea directorului executiv Richard Masters, a susținut că procesul dovedește o guvernare fermă și angajamentul de a proteja integritatea.

„Acest caz disciplinar și această decizie sunt cele mai importante din istoria Premier League. Este o responsabilitate esențială a Premier League să se asigure că regulile, aprobate chiar de către cluburi, sunt respectate, pentru a proteja integritatea competiției. Este crucial ca liga să rămână competitivă și echitabilă pentru toate cluburile și pentru suporteri. Luăm acest rol extrem de în serios”, a declarat oficialul campionatului englez.

Dincolo de efectele pe care procesul le va avea împotriva „Cetățenilor”, acest dosar va avea consecințe asupra imaginii întregului campionat.

Din momentul preluării clubului în 2008 de către șeicul Mansour bin Zayed al-Nahyan, City a dominat autoritar fotbalul insular, cucerind opt titluri în ultimele 15 sezoane și reușind recorduri precum atingerea a 100 de puncte într-un sezon (2017-2018), pentru prima dată în istorie.

Risc de declin global și spectrul scenariului „Calciopoli”

În urma deciziei comisiei, aceste performanțe sunt acum puse sub semnul întrebării.

Scandalul a atras critici din partea unor legende de la clubul rival Manchester United. „Încă o medalie din Premier League de adăugat în vitrină”, a transmis fundașul Rio Ferdinand, care a făcut parte din echipa care a terminat pe locul secund în 2012, anul în care City și-a câștigat primul titlu din era Premier League.

De asemenea, fostul căpitan, Roy Keane a transmis: „Dacă aș fi jucător, aș arunca medaliile alea la gunoi fără nicio ezitare. Normal că ai face asta, e vorba de trișat”.

„Premier League este cel mai important atu cultural de „soft power” al Marii Britanii. Ce se întâmplă atunci când oamenii încep să se întrebe: „Ce am urmărit, de fapt, în toți acești ani?”, a transmis Simon Chadwick, profesor de strategie și marketing în domeniul afacerilor sportive la Universitatea din Coventry.

Pericolul major pentru Premier League este repetarea scenariului trăit de Serie A în urma scandalului Calciopoli din 2006. Fotbalul italian, care domina planeta în anii 90, a fost lovit atunci de retrogradarea lui Juventus și retragerea de titluri, pierzându-și o mare parte din strălucire și nereușind să revină complet la acea supremație nici după două decenii.