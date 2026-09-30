Când joacă România, fotbalul devine al tuturor: trei din patru români urmăresc Naționala

O analiză Data Intelligence și Publicis Sport & Entertainment România

75% dintre români urmăresc meciurile Echipei Naționale de Fotbal a României.

50% dintre adulți consideră că, în zilele în care joacă România, fanii ar trebui să poarte însemnele Naționalei.

41% dintre români văd Naționala ca pe un simbol al identității și mândriei naționale.

Peste 80% dintre români urmăresc fotbalul într-o formă sau alta.

Aproape unul din trei români spune că nu își poate imagina viața fără fotbal.

Trei din patru români urmăresc Naționala, iar fotbalul devine o experiență colectivă, dincolo de publicul său obișnuit.

Când joacă România, fotbalul depășește granițele publicului său obișnuit și devine o experiență colectivă. Potrivit unei cercetări realizate de Data Intelligence și Publicis Sport & Entertainment România, meciurile Echipei Naționale reușesc să aducă împreună categorii foarte diferite de români, inclusiv persoane care nu urmăresc constant fotbalul.

Datele studiului arată că trei din patru români urmăresc meciurile Naționalei, iar pentru mulți dintre ei acest moment este asociat cu sentimente de unitate, speranță, bucurie și mândrie. În plus, jumătate dintre adulți consideră că, în zilele în care joacă România, fanii ar trebui să poarte însemnele Echipei Naționale, semn că fotbalul devine, în aceste contexte, mai mult decât un simplu sport.

Pentru 41% dintre respondenți, Naționala reprezintă un simbol al identității și mândriei naționale, confirmând capacitatea sa de a crea momente de coeziune și apartenență într-o societate tot mai fragmentată.

„Cercetarea arată că relația românilor cu fotbalul este una profund emoțională. Echipa Națională are capacitatea de a transforma fotbalul într-o experiență comună, care îi aduce împreună atât pe suporterii dedicați, cât și pe cei care urmăresc sportul doar în momentele importante”, declară Lorand Balint, Managing Director Publicis Sport & Entertainment România.

Fotbalul rămâne unul dintre cele mai importante fenomene sociale din România

Conform cercetării, peste 80% dintre români urmăresc fotbalul într-o formă sau alta, ceea ce îl menține printre cele mai relevante domenii de interes la nivel național. Mai mult, aproape unul din trei respondenți declară că nu își poate imagina viața fără fotbal, semn al legăturii emoționale puternice pe care acest sport continuă să o aibă cu publicul din România. Citeşte comunicatul integral AICI