Sylvester Stallone revine în forță în sezonul patru din Tulsa King, care va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime din 22 octombrie

Serialul de succes Tulsa King, cu Sylvester Stallone, nominalizat la Premiile Oscar, revine pe SkyShowtime cu sezonul al patrulea din 22 octombrie, iar noi episoade vor fi disponibile săptămânal.

Lansat astăzi, noul teaser trailer captivant al sezonului patru din Tulsa King, format din zece episoade, îl prezintă pe Dwight (Stallone) luptând să își legitimeze imperiul și să își protejeze echipa, în timp ce politicieni corupți, noi adversari periculoși și o pierdere personală devastatoare îl lovesc din toate direcțiile. Totuși, fiecare câștig obținut cu greu vine la pachet cu adevăruri și mai dure despre loialitate, leadership și prețul ambiției. Fiecare mutare scoate tot mai mult la suprafață instinctele de stradă pe care Dwight le-a lăsat în urmă la New York – transformând Tulsa într-un câmp de luptă și pe Dwight în amenințarea pe care nimeni nu își poate permite să o subestimeze.

Pe lângă Stallone, din distribuția Tulsa King fac parte Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike „Cash Flo” Walden, James Russo, Kevin Pollak și Neal McDonough, alături de Garrett Hedlund și Dana Delany. Gretchen Mol se alătură, de asemenea, distribuției sezonului patru.

Terence Winter este scenarist principal și producător executiv. Tulsa King îi are, de asemenea, ca producători executivi pe Taylor Sheridan, nominalizat la Premiile Oscar, Sylvester Stallone, Terence Winter, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly și Keith Cox.

Serialul este produs de Paramount Television Studios și 101 Studios și este distribuit la nivel internațional de Paramount Global Content Distribution.

Primele trei sezoane ale Tulsa King sunt disponibile acum pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime.

SkyShowtime este locul unde pot fi urmărite serialele de succes semnate de Taylor Sheridan, inclusiv fenomenul global Yellowstone, cu toate cele cinci sezoane fiind disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe platformă, alături de poveștile despre originea sa, 1883 și 1923, precum și Dutton Ranch (Ferma Dutton) și Marshals. Alte seriale, inclusiv Landman (Omul petrolului), Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown și The Madison, sunt, de asemenea, disponibile pentru vizionare pe SkyShowtime, iar noul serial Frisco King va fi lansat în curând pe platformă.

SkyShowtime este disponibil direct pentru consumatori prin aplicația SkyShowtime pe dispozitive Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG, Samsung Smart TV, precum și pe Amazon Fire TV și Prime Video Channels în piețe selectate. De asemenea, este disponibil prin intermediul site-ului www.skyshowtime.com.