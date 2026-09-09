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O revenire criminală îi așteaptă pe fani: sezonul doi din Dexter®: Resurrection (Dexter: Renașterea) va fi disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime din 31 octombrie, în România

O revenire criminală îi așteaptă pe fani: sezonul doi din Dexter®: Resurrection (Dexter: Renașterea) va fi disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime din 31 octombrie, în România
Mediafax
09 sept. 2026, 13:42, Comunicate
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La douăzeci de ani după ce preferatul criminal în serie al publicului din întreaga lume a captivat pentru prima dată audiențele, Dexter Morgan se întoarce în New York City în mult-așteptatul sezon doi al serialului Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea), disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime, în România, din 31 octombrie, cu episoade noi în fiecare săptămână. Serialul îl are în rol principal pe câștigătorul premiilor Screen Actors Guild® și Globurile de Aur, Michael C. Hall (Dexter®, Six Feet Under), în rolul principal al lui Dexter Morgan.

Creat de Clyde Phillips, showrunnerul și producătorul executiv nominalizat la premiile Emmy, sezonul doi din Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) îl surprinde pe Dexter Morgan (Michael C. Hall) prins între doi criminali – unul notoriu și altul care terorizează New York-ul în moduri complet neașteptate – în timp ce se confruntă cu cel mai mare dușman de până acum: criza a vârstei de mijloc. Harrison (Jack Alcott) își continuă propria căutare a dreptății, în timp ce tatăl și fiul se confruntă cu cel mai întunecat capitol al existenței lor.

Alături de Michael C. Hall, serialul îi readuce în distribuție pe Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington și James Remar.

Dan Stevens, câștigătorul premiilor Emmy, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson și câștigătorul premiilor Emmy, Olivier și Globurile de Aur, Brian Cox, se alătură sezonului doi în rolurile principale. Krysten Ritter revine, de asemenea, într-un rol special, iar Gabriel Luna se alătură distribuției ca invitat special în acest sezon. Citeşte comunicatul integral AICI

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