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STOICA & ASOCIAȚII susține Conferința Națională de Drept Civil „Valeriu Stoica”, ediția 2026

STOICA & ASOCIAȚII susține Conferința Națională de Drept Civil „Valeriu Stoica”, ediția 2026
Mediafax
09 sept. 2026, 08:34, Comunicate
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Facultatea de Drept a Universității din BucureștiEditura Universul Juridic, alături de Revista Română de Drept Privat (RRDP), Revista Română de Jurisprudență (RRDJ), cu sprijinul STOICA & ASOCIAȚII, organizează Conferința Națională de Drept Civil „Valeriu Stoica”, în perioada 24-25 septembrie 2026. Evenimentul va avea loc la Facultatea de Drept a Universității din București, în sala „Constantin Stoicescu”, și va reuni reputați profesori, cercetători și practicieni ai dreptului.

Tema ediției din acest an – „Exercitarea drepturilor subiective civile și a drepturilor procesuale. Abuzul de drept în Codul civil și în Codul de procedură civilă” – propune o analiză a uneia dintre zonele în care delimitarea dintre exercitarea legitimă a unui drept și folosirea sa abuzivă ridică probleme deosebit de complexe, atât în dreptul substanțial, cât și în cel procesual.

Pe parcursul celor două zile, speakerii invitați vor aborda fundamentele și limitele exercitării drepturilor subiective și procesuale, criteriile de identificare a abuzului de drept, sancțiunile pe care acesta le atrage, precum și soluțiile dezvoltate de doctrină și practica instanțelor. Citeşte comunicatul integral AICI

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