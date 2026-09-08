Guillaume Pitoiset este noul HR Director al L’Oréal România

L’Oréal România îl desemnează pe Guillaume Pitoiset în rolul de Country HR Director , aducând cu el 15 ani de experiență în leadership corporativ și internațional pe piețele europene majore.

, aducând cu el 15 ani de experiență în leadership corporativ și internațional pe piețele europene majore. Acesta va accelera transformarea organizațională , pregătind echipele pentru provocările viitorului și accelerând inovația și creșterea businessului.

, pregătind echipele pentru provocările viitorului și accelerând inovația și creșterea businessului. Numirea marchează o tranziție importantă după parcursul remarcabil de 29 de ani al Magdalenei Crîng, prezență remarcabilă a filialei locale, care a definit cultura organizațională orientată către oameni pe parcursul celor 15 ani în care a condus departamentul de resurse umane.

L’Oréal România anunță numirea lui Guillaume Pitoiset în funcția de Country HR Director, începând cu luna septembrie 2026.

Cu o carieră de 15 ani în cadrul L’Oréal Groupe, ce îmbină experiența în HR Corporate, managementul de proiect și leadershipul în piețe europene de referință, el va conduce strategia de resurse umane a filialei din România. Din această poziție, va coordona pregătirea echipelor pentru viitor (future-fit), va stimula inovația în cultura organizațională și va susține creșterea accelerată a businessului.

Guillaume Pitoiset s-a alăturat Grupului L’Oréal în 2011, activând inițial în cadrul diviziei L’Oréal Luxe, iar din noiembrie 2012 a preluat rolul de Talent Acquisition Project Manager în Corporate HR în Franța.

În următorul deceniu, a avansat constant prin roluri-cheie de HR în Franța, Spania și Portugalia.

Apoi, timp de trei ani, din poziția de HR Director Luxe Spania – Portugalia, a condus proiecte complexe de transformare organizațională, evoluția segmentului de retail și dezvoltarea strategică a talentelor.

„Venirea mea în echipa L’Oréal România este o oportunitate extraordinară de a construi pe o fundație solidă dedicată oamenilor. Echipa noastră din România este un exemplu la nivel european de excelență operațională și spirit antreprenorial. Suntem lideri de piață, iar acest lucru se datorează în primul rând oamenilor care fac parte din această companie. Sunt nerăbdător să colaborez îndeaproape cu echipele pentru a stimula inovarea, a dezvolta talentele locale și a susține performanța companiei pe piață”, declară Guillaume Pitoiset.

Acesta preia mandatul de la Magdalena Crîng, care a condus Departamentul de HR timp de 15 ani, ca parte a unui parcurs excepțional de 29 de ani în L’Oréal România. Ea se numără printre primii 10 angajați pe care filiala locală i-a avut și a deținut roluri majore în business înainte de a trece la conducerea Departamentului de HR în 2011. De-a lungul carierei sale, a construit o cultură organizațională solidă, a format generații de lideri de succes și a poziționat L’Oréal printre cei mai doriți angajatori din România.

Despre L’Oréal România

L’Oréal România, parte a L’Oréal Groupe, are o istorie de 29 de ani pe piața locală. Cu portofoliul său unic de peste 20 de branduri internaționale diverse și complementare, L’Oréal România este liderul pieței cosmetice locale, prezent în toate canalele de distribuție: e-commerce, magazine universale, farmacii și drogherii, saloane de coafură și buticuri de marcă. Portofoliul Grupului L’Oréal în România cuprinde următoarele branduri: L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX PMU, Mixa, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty , Armani Beauty, Biotherm, Valentino, Prada, Miu Miu, Kiehl’s, La Roche Posay, CeraVe, VICHY, L’Oréal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix și Biolage.

În 2025, L’Oréal a fost numită cea mai inovatoare companie din Europa de către revista Fortune, dintr-un total de 300 de companii, într-un clasament ce cuprinde 21 de țări și 16 industrii din Europa.