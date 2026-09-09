BenQ extinde gama ScreenBar cu ScreenBar Max și iScreenBar, două soluții pentru spațiile de lucru moderne

BenQ, companie specializată în dezvoltarea soluțiilor inteligente de iluminat, anunță extinderea gamei ScreenBar cu două produse noi: ScreenBar Max, o lampă de birou creată pentru configurațiile cu două monitoare, și iScreenBar, un sistem de iluminat conceput special pentru utilizatorii de iMac.

Ambele produse completează seria ScreenBar și au fost dezvoltate pentru a îmbunătăți confortul vizual, productivitatea și eficiența spațiului de lucru.

În contextul în care activitatea profesională presupune tot mai multe ore petrecute în fața unuia sau mai multor ecrane, iluminatul optimizat a devenit o componentă importantă a spațiului de lucru. ScreenBar Max și iScreenBar răspund acestei nevoi printr-o iluminare precisă, reglarea automată a luminozității și un design compact, adaptat diferitelor configurații profesionale.

„Am dezvoltat constant seria ScreenBar în funcție de modul în care oamenii interacționează cu spațiile de lucru moderne, ghidați de angajamentul nostru pentru un iluminat centrat pe nevoile utilizatorului și pentru protejarea confortului vizual”, a declarat JC Pan, Head of the Digital Lifestyle Products Business Unit în cadrul BenQ.

„Filosofia noastră privind iluminatul inteligent are la bază cercetări științifice, teste de laborator și analiza modului în care produsele sunt utilizate în situații reale. Astfel, fiecare nouă generație oferă performanțe măsurabile și o experiență relevantă pentru utilizator. Pe măsură ce mediile de lucru devin mai dinamice, continuăm să dezvoltăm soluții care sporesc confortul și se integrează natural în spațiile de lucru ale viitorului”, a adăugat acesta.

ScreenBar Max – iluminare avansată pentru configurațiile cu două monitoare

BenQ ScreenBar Max este destinat profesioniștilor care folosesc două monitoare și oferă o iluminare direcționată a biroului de peste 1.400 lux. Sistemul optic ASYM-TriZone Light distribuie lumina în mod controlat, într-un fascicul triunghiular, optimizat pentru configurații cu monitoare poziționate orizontal, vertical sau pentru ecrane curbate. Designul cu un unghi de ecranare de 36 de grade contribuie la reducerea reflexiilor și a oboselii vizuale în timpul utilizării îndelungate.

Pentru designul său și soluțiile tehnice integrate, ScreenBar Max a primit un Red Dot Design Award 2026. Citeşte comunicatul integral AICI