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Produse Moldovenești a redus cu 50% timpul de bugetare, prin digitalizarea proceselor de analiză și raportare

Distribuitorul de vinuri, divinuri și alte băuturi alcoolice și-a integrat procesele operaționale și comerciale printr-un ecosistem digital implementat de Senior Software, obținând acces rapid la date actualizate pentru analiză financiară, bugetare și decizii manageriale.
Produse Moldovenești a redus cu 50% timpul de bugetare, prin digitalizarea proceselor de analiză și raportare
Mediafax
09 sept. 2026, 11:27, Comunicate
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Produse Moldovenești și-a optimizat fluxurile de lucru printr-un proiect care i-a adus mai mult control asupra datelor, trasabilitate extinsă și acces rapid la indicatorii relevanți pentru echipa managerială. Cu ajutorul soluției de analiză și bugetare, compania urmărește mai ușor performanța financiară și operațională, bugetele, vânzările, marjele, cash-flow-ul și profitabilitatea, pe baza datelor preluate automat din sistemul ERP.

Într-un domeniu în care diversitatea portofoliului, viteza de reacție și controlul costurilor influențează direct performanța, compania a urmărit conectarea proceselor de la achiziție și gestiunea stocurilor până la vânzare, analiză și decizie managerială. Pe măsură ce businessul a crescut accelerat, gestionarea informațiilor prin fișiere separate a devenit tot mai complexă, iar managementul avea nevoie de date actualizate, structurate și relevante pentru decizie.

Pentru a răspunde acestor cerințe, compania a implementat SeniorERP, pentru gestionarea resurselor și a fluxurilor operaționale, Dock9 B2B, pentru simplificarea vânzărilor business-to-business, CRM pentru coordonarea activității echipei de vânzări și SeniorCPM pentru bugetare, analiză financiară și urmărirea indicatorilor relevanți pentru decizie.

Printre beneficiile obținute de Produse Moldovenești în urma digitalizării se numără:

  • 50% reducere a timpului necesar pentru bugetare
  • 30-40% creștere a productivității proceselor operaționale
  • Acces rapid la rapoarte și indicatori financiari actualizați
  • Analiză constantă a vânzărilor, marjelor și stocurilor
  • Vizibilitate extinsă asupra cheltuielilor operaționale

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