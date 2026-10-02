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Naționala României, acord istoric cu Spania și Portugalia. Se pun bazele „Alianței Celor Patru”

Federațiile din România, Georgia, Portugalia și Spania au semnat oficial un Memorandum de Înțelegere pentru înființarea „Alianței Celor Patru Națiuni”, un format care are obiectivul de a consolida sportul și a crește competitivitatea pe scena internațională.
Naționala României, acord istoric cu Spania și Portugalia. Se pun bazele „Alianței Celor Patru”
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
02 oct. 2026, 13:30, Sport
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„Federațiile de rugby din Georgia, Portugalia, România și Spania au semnat Memorandumul de Înțelegere pentru înființarea Alianței Celor Patru Națiuni. Este vorba despre o alianță strategică între cele patru federații de înaltă performanță din Europa, care se află în afara Turneului celor Șase Națiuni (Six Nations)”, se arată în comunicatul de presă emis de Federația Română de Rugby. 

Obiectivele înțelegerii

Înțelegerea a prins contur în luna septembrie, în timpul unei reuniuni găzduite de Georgia, pornind de la necesitatea construirii unui front comun în fața marilor decizii care privesc sportul cu balonul oval. 

Inițiativa urmărește să prezinte propuneri comune de reformă privind competițiile, calendarul internațional, guvernanța și alocările financiare, dar și creșterea competitivității pe scena mondială și crearea unui model economic sustenabil pentru rugby-ul din regiune. 

Cele patru federații vor colabora în zona de înaltă performanță, educarea antrenorilor și dezvoltarea rugby-ului pentru juniori și tineret, vor analiza posibilitatea unor noi formate de competiție, de nivel mai ridicat, între națiunile membre și identificarea unor oportunități comerciale comune. 

De asemenea, potrivit înțelegerii, forurile sportive se vor coordona în cadrul organizațiilor internaționale. 

„Alianța va fi condusă de un Comitet de Coordonare cu președinție rotativă”, mai transmite comunicatul de presă. 

Cine a parafat documentul oficial

Memorandumul a fost semnat de reprezentanții celor patru federații. Georgia este reprezentată de președintele David Kacharava, CEO-ul Vasil Abashidze și George Nijaradze, membru în Consiliul World Rugby.

Din partea Portugaliei au semnat Carlos Amado da Silva, președintele federației, și Frederico Sousa, directorul de Înaltă Performanță. 

Din partea Spaniei, au semnat  Juan Carlos Martín Hansen, președintele, și Gabriel Sáez, vicepreședintele Federație. 

Stejarii au fost reprezentați de Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby

„Suntem extrem de bucuroși că, pentru prima dată, avem o voce comună”, a transmis oficialul român.

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