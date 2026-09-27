Împușcături în timpul unei petreceri în aer liber: 12 adolescenți au fost răniți

Schimbul de focuri a avut loc duminică dimineață devreme, la scurt timp după miezul nopții, în Parcul Carolyn Crayton din Macon, a declarat șeriful comitatului Bibb, David Davis, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit AP, un grup de tineri s-a dus în parc pentru a sărbători cea de-a 18-a aniversare a unei fete, după ce au fost dați afară dintr-o casă închiriată pentru petrecere cu câteva ore mai devreme, a spus Davis. La un moment dat, un alt grup a apărut în parc și a avut loc o confruntare.

„Ambele grupuri s-au certat, au fluturat arme de foc și apoi au început să tragă unul în altul”, a spus Davis.

Anchetatorii încă încercau să stabilească legătura dintre cele două grupuri și ce a declanșat ostilitățile. Înregistrările video de pe camerele de supraveghere din parc arat un schimb de focuri care a durat aproximativ 30 de secunde, în timp ce oamenii fugeau din zonă.

Victimele au fost transportate la un spital din apropiere. Un băiat de 19 ani, patru băieți de 18 ani, cinci băieți de 17 ani și două fete de 18 ani au fost îngrijiți pentru rănile suferite. Două dintre persoane erau în stare critică, iar celelalte erau stabile, potrivit sursei citate.

„Nu există nicio indicație că vreuna dintre aceste persoane care au fost rănite în acel moment ar fi participat la focurile de armă”, a spus Davis.