Prima pagină » Știrile zilei » Împușcături în timpul unei petreceri în aer liber: 12 adolescenți au fost răniți

Împușcături în timpul unei petreceri în aer liber: 12 adolescenți au fost răniți

Două grupuri de oameni s-au împușcat reciproc în timpul unei petreceri de ziua de naștere. Schimbul de focuri a avut loc într-un parc al orașului american Georgia, iar 12 adolescenți au fost răniți.
Împușcături în timpul unei petreceri în aer liber: 12 adolescenți au fost răniți
sursa foto: pixabay
Ioana Târziu
28 sept. 2026, 00:59, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Schimbul de focuri a avut loc duminică dimineață devreme, la scurt timp după miezul nopții, în Parcul Carolyn Crayton din Macon, a declarat șeriful comitatului Bibb, David Davis, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit AP, un grup de tineri s-a dus în parc pentru a sărbători cea de-a 18-a aniversare a unei fete, după ce au fost dați afară dintr-o casă închiriată pentru petrecere cu câteva ore mai devreme, a spus Davis. La un moment dat, un alt grup a apărut în parc și a avut loc o confruntare.

„Ambele grupuri s-au certat, au fluturat arme de foc și apoi au început să tragă unul în altul”, a spus Davis.

Anchetatorii încă încercau să stabilească legătura dintre cele două grupuri și ce a declanșat ostilitățile. Înregistrările video de pe camerele de supraveghere din parc arat un schimb de focuri care a durat aproximativ 30 de secunde, în timp ce oamenii fugeau din zonă.

Victimele au fost transportate la un spital din apropiere. Un băiat de 19 ani, patru băieți de 18 ani, cinci băieți de 17 ani și două fete de 18 ani au fost îngrijiți pentru rănile suferite. Două dintre persoane erau în stare critică, iar celelalte erau stabile, potrivit sursei citate.

„Nu există nicio indicație că vreuna dintre aceste persoane care au fost rănite în acel moment ar fi participat la focurile de armă”, a spus Davis.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scrisorile lui Siegfried Mureșan. Ce le-a transmis premierul desemnat miniștrilor săi înainte de votul din Parlament
Gandul
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
Cancan
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Ciroza poate apărea înainte de 50 de ani la persoanele cu ficat gras. Cine are un risc mai mare, potrivit unui nou studiu
CSID
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Promotor