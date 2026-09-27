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Duminică norocoasă la Loto: patru premii însumează peste 270.000 de lei. Unde au fost jucate biletele

Patru bilete au adus câștiguri importante la tragerile loto de duminică, 27 septembrie, premiile acordate la Joker, Noroc și Loto 5/40 însumând peste 272.000 de lei.
Duminică norocoasă la Loto: patru premii însumează peste 270.000 de lei. Unde au fost jucate biletele
Sursa foto: Facebook/Loteria Română
Oana Antipa
27 sept. 2026, 21:30, Social
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Trei dintre biletele norocoase au fost jucate prin intermediul platformelor online, iar al patrulea a fost cumpărat dintr-o agenție din județul Iași.

Loteria Română a anunțat duminică seară rezultatele și principalele câștiguri înregistrate la tragerile zilei.

Două premii de peste 60.000 de lei la Joker

La tragerea Joker au fost înregistrate două câștiguri de categoria a III-a, fiecare în valoare de 60.181,40 de lei.

Unul dintre biletele câștigătoare a fost jucat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro, în timp ce al doilea a fost cumpărat de la o agenție loto din Miroslava, județul Iași.

Astfel, numai cele două premii de categoria a III-a de la Joker au o valoare cumulată de 120.362,80 de lei.

Peste 84.000 de lei la Noroc

Un alt premiu important a fost obținut la tragerea Noroc.

Potrivit informațiilor comunicate de Loteria Română, premiul de categoria a III-a, în valoare de 84.647,76 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

Este, dintre câștigurile anunțate duminică seară de Loteria Română, premiul individual cu cea mai mare valoare.

Premiu de peste 67.000 de lei la Loto 5/40

Și tragerea Loto 5/40 a adus un câștig important. Premiul de categoria a II-a, în valoare de 67.285 de lei, a fost adjudecat cu un bilet cumpărat online, prin platforma oficială bilete.loto.ro.

În total, cele patru câștiguri anunțate de Loteria Română la Joker, Noroc și Loto 5/40 însumează 272.295,56 de lei.

Dintre cele patru bilete câștigătoare, trei au fost jucate prin canale digitale. Singurul bilet cumpărat dintr-o agenție fizică indicată de Loteria Română a fost cel jucat în Miroslava, județul Iași, care a adus unul dintre cele două premii de categoria a III-a la Joker.

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