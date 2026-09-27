Duminică norocoasă la Loto: patru premii însumează peste 270.000 de lei. Unde au fost jucate biletele

Trei dintre biletele norocoase au fost jucate prin intermediul platformelor online, iar al patrulea a fost cumpărat dintr-o agenție din județul Iași.
Loteria Română a anunțat duminică seară rezultatele și principalele câștiguri înregistrate la tragerile zilei.
La tragerea Joker au fost înregistrate două câștiguri de categoria a III-a, fiecare în valoare de 60.181,40 de lei.
Unul dintre biletele câștigătoare a fost jucat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro, în timp ce al doilea a fost cumpărat de la o agenție loto din Miroslava, județul Iași.
Astfel, numai cele două premii de categoria a III-a de la Joker au o valoare cumulată de 120.362,80 de lei.
Un alt premiu important a fost obținut la tragerea Noroc.
Potrivit informațiilor comunicate de Loteria Română, premiul de categoria a III-a, în valoare de 84.647,76 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.
Este, dintre câștigurile anunțate duminică seară de Loteria Română, premiul individual cu cea mai mare valoare.
Și tragerea Loto 5/40 a adus un câștig important. Premiul de categoria a II-a, în valoare de 67.285 de lei, a fost adjudecat cu un bilet cumpărat online, prin platforma oficială bilete.loto.ro.
În total, cele patru câștiguri anunțate de Loteria Română la Joker, Noroc și Loto 5/40 însumează 272.295,56 de lei.
Dintre cele patru bilete câștigătoare, trei au fost jucate prin canale digitale. Singurul bilet cumpărat dintr-o agenție fizică indicată de Loteria Română a fost cel jucat în Miroslava, județul Iași, care a adus unul dintre cele două premii de categoria a III-a la Joker.