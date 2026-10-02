Federațiile arabe de fotbal își reafirmă sprijinul pentru Gianni Infantino, înaintea alegerilor FIFA

Sprijinul vine într-un moment în care Infantino se confruntă cu opoziție în perspectiva alegerilor pentru președinția FIFA din martie 2027.

La cea de-a 81-a reuniune a Comitetului Director al UAFA, reprezentanții federațiilor arabe au salutat măsurile recente ale FIFA pentru consolidarea cooperării cu federațiile naționale, regionale și continentale, potrivit comunicatului oficial. Organizația a transmis, de asemenea, că își reafirmă sprijinul și aprecierea față de Infantino, despre care afirmă că a contribuit în ultimul deceniu la consolidarea unității fotbalului mondial și la dezvoltarea acestuia.

UAFA reunește federațiile din Algeria, Arabia Saudită, Bahrain, Comore, Djibouti, Egipt, Irak, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emiratele Arabe Unite și Yemen.

Sprijin într-un moment de presiune

Reafirmarea poziției UAFA vine după ce, în august, șase federații arabe – Qatar, Maroc, Egipt, Mauritania, Liban și Sudan – își exprimaseră deja public sprijinul pentru Infantino. Printre semnatari se aflau patru membri ai Consiliului FIFA.

În ultimele săptămâni, însă, candidatura lui Infantino a fost contestată de mai multe federații. Federația Elvețiană de Fotbal și-a retras la 30 septembrie sprijinul pentru realegerea sa, invocând necesitatea unor standarde mai ridicate de transparență și responsabilitate instituțională.

Federația Elvețiană s-a alăturat astfel altor federații care s-au distanțat de actualul președinte FIFA. Potrivit Reuters, UEFA intenționează să prezinte un candidat rival înainte de termenul-limită din noiembrie, iar Federația de Fotbal din Golf, care reunește opt asociații naționale, și-a exprimat la rândul său sprijinul pentru Infantino marți.

Controversa proiectului comercial

Infantino se află sub presiune după propunerea făcută în iulie privind atragerea unor investitori privați în competițiile FIFA, inclusiv în Cupa Mondială. Proiectul a fost ulterior abandonat după reacțiile negative din fotbalul internațional.

În contextul controverselor, Infantino a propus recent ca FIFA să efectueze o evaluare independentă a proceselor sale de luare a deciziilor, într-o scrisoare adresată celor 211 federații membre ale organizației.

Alegerile FIFA

Infantino a anunțat oficial în luna mai că va candida pentru un nou mandat la președinția FIFA. Alegerile sunt programate pentru 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc, în cadrul celui de-al 77-lea Congres FIFA.

Actualul șef al FIFA a fost ales pentru prima dată în 2016 și conduce organizația de atunci.