Franța se alătură taberei anti-Infantino și se opune realegerii șefului FIFA

Comitetul executiv al FFF a aprobat linia susținută de președintele Philippe Diallo, care și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de actualul șef al forului mondial. Decizia Franței se înscrie într-o tendință mai largă la nivel european, după ce aproximativ zece federații, între care cele din Anglia și Italia, s-au pronunțat deja împotriva realegerii lui Infantino.

În tabăra celor care nu îl mai susțin pe Infantino se află și România. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a decis, pe 26 august, retragerea sprijinului pentru actualul președinte FIFA.

Președintele forului francez, Philippe Diallo, a criticat în ultimele luni mai multe dintre inițiativele președintelui FIFA. În această vară, oficialul francez s-a opus proiectului lui Infantino privind cedarea unor participații legate de competițiile FIFA, între care și Cupa Mondială, către fonduri private controlate de apropiați ai președintelui american Donald Trump.

Președintele FFF a contestat, de asemenea, nivelul premiilor financiare acordate echipelor naționale la ultima Cupă Mondială, în condițiile în care noul Mondial al cluburilor, competiție susținută de Infantino, a beneficiat de premii considerabil mai mari. Chelsea, câștigătoarea turneului, a primit aproximativ 100 de milioane de euro, de aproape două ori mai mult decât suma destinată campioanei mondiale la nivel de selecționate.

Philippe Diallo a criticat și modul de conducere al FIFA, reproșându-i lui Infantino că ia decizii strategice fără o consultare suficientă a federațiilor membre.

Franța se aliniază astfel poziției conducerii fotbalului european și președintelui UEFA, Aleksander Čeferin, care s-a pronunțat la rândul său împotriva lui Infantino.

Gianni Infantino, aflat la conducerea FIFA din 2016, și-a confirmat candidatura pentru un nou mandat. Congresul în cadrul căruia va fi ales președintele FIFA pentru următorul ciclu este programat pe 18 martie 2027, la Rabat.