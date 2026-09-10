Prima pagină » Sport » Franța se alătură taberei anti-Infantino și se opune realegerii șefului FIFA

Franța se alătură taberei anti-Infantino și se opune realegerii șefului FIFA

Federația Franceză de Fotbal (FFF) a oficializat joi poziția împotriva realegerii lui Gianni Infantino în funcția de președinte al FIFA, la congresul electoral programat în 2027, la Rabat, în Maroc.
Franța se alătură taberei anti-Infantino și se opune realegerii șefului FIFA
Sursa foto: Annabelle Gordon/Pool/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
10 sept. 2026, 14:48, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comitetul executiv al FFF a aprobat linia susținută de președintele Philippe Diallo, care și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de actualul șef al forului mondial. Decizia Franței se înscrie într-o tendință mai largă la nivel european, după ce aproximativ zece federații, între care cele din Anglia și Italia, s-au pronunțat deja împotriva realegerii lui Infantino.

În tabăra celor care nu îl mai susțin pe Infantino se află și România. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a decis, pe 26 august, retragerea sprijinului pentru actualul președinte FIFA.

Președintele forului francez, Philippe Diallo, a criticat în ultimele luni mai multe dintre inițiativele președintelui FIFA. În această vară, oficialul francez s-a opus proiectului lui Infantino privind cedarea unor participații legate de competițiile FIFA, între care și Cupa Mondială, către fonduri private controlate de apropiați ai președintelui american Donald Trump.

Președintele FFF a contestat, de asemenea, nivelul premiilor financiare acordate echipelor naționale la ultima Cupă Mondială, în condițiile în care noul Mondial al cluburilor, competiție susținută de Infantino, a beneficiat de premii considerabil mai mari. Chelsea, câștigătoarea turneului, a primit aproximativ 100 de milioane de euro, de aproape două ori mai mult decât suma destinată campioanei mondiale la nivel de selecționate.

Philippe Diallo a criticat și modul de conducere al FIFA, reproșându-i lui Infantino că ia decizii strategice fără o consultare suficientă a federațiilor membre.

Franța se aliniază astfel poziției conducerii fotbalului european și președintelui UEFA, Aleksander Čeferin, care s-a pronunțat la rândul său împotriva lui Infantino.

Gianni Infantino, aflat la conducerea FIFA din 2016, și-a confirmat candidatura pentru un nou mandat. Congresul în cadrul căruia va fi ales președintele FIFA pentru următorul ciclu este programat pe 18 martie 2027, la Rabat.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
Gandul
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Libertatea
Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să respecte o regulă importantă. Ce trebuie făcut înainte de plecare dacă au copii
CSID
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia