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Peste jumătate dintre biletele pentru Cupa Mondială de rugby 2027, deja vândute. România, la a zecea participare

Peste jumătate dintre biletele disponibile pentru Cupa Mondială de rugby din 2027 au fost deja rezervate, cu un an înaintea startului turneului găzduit de Australia, a anunțat joi World Rugby, forul mondial de specialitate. România se regăsește printre cele 24 de echipe participante.
Peste jumătate dintre biletele pentru Cupa Mondială de rugby 2027, deja vândute. România, la a zecea participare
sursă foto: Rugby World Cup 2027
Petre Apostol
01 oct. 2026, 12:33, Sport
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Potrivit organizatorilor, 1,3 milioane de bilete au fost deja rezervate de suporteri din 164 de țări, după mai multe etape de vânzare. Biletele rămase au intrat joi dimineață în vânzare.

Prețurile biletelor pornesc de la 40 de dolari australieni (aproximativ 24,5 euro) pentru adulți și 20 de dolari australieni (aproximativ 12,3 euro) pentru copii. Organizatorii estimează că aproximativ 250.000 de suporteri din afara Australiei vor călători pentru turneu, cu un impact important asupra turismului și economiei locale.

România, la a zecea participare

România va fi prezentă la Cupa Mondială din 2027, după ce și-a asigurat calificarea încă din februarie 2025. Pentru „Stejari”, turneul din Australia va reprezenta a zecea participare la Cupa Mondială, România fiind una dintre prezențele tradiționale ale competiției.

România a participat și la ediția precedentă, Cupa Mondială din Franța 2023, unde a făcut parte din Grupa B, alături de Irlanda, Africa de Sud, Scoția și Tonga. „Stejarii” nu au obținut nicio victorie în faza grupelor, încheind competiția după patru meciuri.

Singura ediție a Cupei Mondiale la care România nu a fost prezentă a fost cea din 2019.

La Australia 2027, România va evolua într-o grupă dificilă, alături de campioana mondială Africa de Sud, Italia și Georgia.

România va debutat la competiția din 2027 împotriva Georgiei, pe 3 octombrie, de la ora 13:15. Apoi, va întâlni Italia, pe 11 octombrie 2027, de la ora 11:45.

„Stejarii” vor încheia faza grupelor pe 17 octombrie 2027, împotriva Africii de Sud, de la ora 14:15.

24 de echipe și 52 de meciuri

Cupa Mondială din 2027 va avea un format extins. Pentru prima dată, la turneul final vor participa 24 de echipe, care vor disputa 52 de meciuri, iar competiția va include și faza optimilor de finală.

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea se vor califica în optimile de finală.

Turneul se va desfășura între 1 octombrie și 13 noiembrie 2027, pe durata a șase săptămâni, în șapte orașe din Australia.

Australia nu a mai găzduit Cupa Mondială masculină de rugby de peste două decenii. Ediția din 2027 este prezentată de organizatori drept cel mai important eveniment sportiv găzduit de țară de la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000.

Organizatorii intră în ultimul an de pregătiri

Pentru marcarea pragului de un an până la turneu, în Sydney a fost inaugurat joi sediul oficial competiției. Spațiul include o minge de rugby înaltă de șapte metri, obiecte istorice de la Cupa Mondială și zone amenajate pentru activități dedicate suporterilor.

Vizitatorii pot vedea trofeul Webb Ellis, pot participa la activități interactive și pot vizita o expoziție cu tricouri și obiecte memorabile din istoria competiției.

51% dintre persoanele care au cumpărat deja bilete au între 16 și 44 de ani, potrivit organizatorilor, un indicator pe care aceștia îl consideră relevant pentru atragerea unei noi generații de suporteri.

Cupa Mondială din 2027 va fi a 11-a ediție a competiției masculine și va coincide cu aniversarea a 40 de ani de la prima ediție, disputată în 1987.

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