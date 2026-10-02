Prima pagină » Sport » Daniil Medvedev își continuă la Beijing seria victoriilor din China, după trofeul de la Hangzhou. Victorie în două seturi pentru fostul lider mondial

Daniil Medvedev își continuă la Beijing seria victoriilor din China, după trofeul de la Hangzhou. Victorie în două seturi pentru fostul lider mondial

Daniil Medvedev și-a prelungit seria victoriilor în China și s-a calificat în turul al doilea al turneului ATP 500 de la Beijing, după ce l-a învins vineri pe spaniolul Pablo Carreño Busta. Rusul, cap de serie numărul 3, continuă astfel parcursul început săptămâna trecută la Hangzhou.
Daniil Medvedev își continuă la Beijing seria victoriilor din China, după trofeul de la Hangzhou. Victorie în două seturi pentru fostul lider mondial
Daniil Medvedev la US Opren. Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
02 oct. 2026, 12:49, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Medvedev a ajuns la Beijing după ce a câștigat turneul de la Hangzhou, unde l-a învins în finală pe compatriotul său Andrey Rublev, cu 7-5, 6-4. Succesul a fost al treilea titlu ATP obținut de rus în 2026 și al 24-lea din carieră.

Victoria de la Beijing îi prelungește seria câștigătoare în China la cinci meciuri consecutive.

Fost lider mondial în clasamentul ATP, Medvedev este în prezent pe locul 6 și încearcă să acumuleze puncte în cursa pentru revenirea la Turneul Campionilor de la Torino, după ce a ratat ediția de anul trecut.

Adversarul său din primul tur, Pablo Carreño Busta, a venit din calificări și câștigase anterior două partide pentru a accede pe tabloul principal. Spaniolul ocupă locul 66 ATP.

În turul al doilea, Medvedev îl va întâlni pe germanul Jan-Lennard Struff, locul 59 ATP.

Rusul a fost finalist la China Open în 2023.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Reacția Simonei Halep, după colapsul AnimaWings: „Am decis să reziliez contractul de imagine”
GSP.ro
Coreea de Sud amenință Kievul cu măsuri după scandalul prizonierilor nord-coreeni. Președintele Lee Jae Myung: „Dacă nu vă cereți scuze public, vom lua alte măsuri”
Gandul
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Cancan
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Modul neobișnuit în care s-a răzbunat o femeie după despărțirea de fostul partener. Bărbatul a avut parte de un șoc!
CSID
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Promotor