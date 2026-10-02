Daniil Medvedev își continuă la Beijing seria victoriilor din China, după trofeul de la Hangzhou. Victorie în două seturi pentru fostul lider mondial

Medvedev a ajuns la Beijing după ce a câștigat turneul de la Hangzhou, unde l-a învins în finală pe compatriotul său Andrey Rublev, cu 7-5, 6-4. Succesul a fost al treilea titlu ATP obținut de rus în 2026 și al 24-lea din carieră.

Victoria de la Beijing îi prelungește seria câștigătoare în China la cinci meciuri consecutive.

Fost lider mondial în clasamentul ATP, Medvedev este în prezent pe locul 6 și încearcă să acumuleze puncte în cursa pentru revenirea la Turneul Campionilor de la Torino, după ce a ratat ediția de anul trecut.

Adversarul său din primul tur, Pablo Carreño Busta, a venit din calificări și câștigase anterior două partide pentru a accede pe tabloul principal. Spaniolul ocupă locul 66 ATP.

În turul al doilea, Medvedev îl va întâlni pe germanul Jan-Lennard Struff, locul 59 ATP.

Rusul a fost finalist la China Open în 2023.