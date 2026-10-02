„Dumnezeu a sosit”. Cu cine îl compară Thierry Henry pe Zinedine Zidane, pe banca naționalei Franței

„Nu îmi place prea mult să vorbesc despre felul în care joacă echipa Franței, dar sosirea lui Zizou este ceva extraordinar”, a declarat Henry la RMC Sport, în cadrul emisiunii „Rothen s’enflamme”.

„Să ai pe cineva aproape de Dumnezeu la nivelul fotbalului nostru… și spun asta fără intenția de a-i jigni pe oamenii credincioși, dar pentru noi, în fotbal, este la nivelul lui Dumnezeu. Să nu-l uităm nici pe DD (n.r.: Didier Deschamps) și ceea ce s-a întâmplat. Dar, ei bine… Dumnezeu a sosit”, a completat fostul mare internațional francez.

Henry și Zidane au fost coechipieri în naționala Franței, cu care au câștigat Cupa Mondială din 1998. Fostul atacant a remarcat și reacția jucătorilor convocați de noul selecționer, mulți dintre aceștia cunoscându-l deja din perioada în care Henry a pregătit selecționata de tineret și echipa olimpică a Franței.

„Îi vedem pe băieți vorbind și exprimându-se. I-am văzut cum făceau ochii mari și este perfect normal”, a spus Henry, referindu-se la impactul pe care Zidane îl are asupra lotului.

Reacția la golul lui Olise

Henry a remarcat în mod special reacția lui Zidane la golul lui Michael Olise în victoria de luni, cu 1-0, împotriva Belgiei. Selecționerul Franței a alergat pe marginea terenului și, copleșit de bucurie după reușita din minutul 88, a șutat puternic într-o minge de rezervă aflată lângă banca echipei.

„Este echipa Franței. Ați văzut foarte bine reacția lui Zizou la golul lui Michael Olise. Este ceva diferit și, totuși, vorbim despre «Dumnezeu», vorbim despre el, omul care a făcut totul”, a afirmat Henry.

Această reacție îl diferențiază, în opinia lui Henry, pe selecționerul Zidane de antrenorul pe care publicul îl vedea pe banca lui Real Madrid.

„Când îl vedeai pe Zidane pe banca lui Real Madrid, era destul de calm, senin și eficient. Dar aici este naționala Franței”, a spus Henry.

Maximum de puncte, fără gol primit

Zidane a început mandatul pe banca „Les Bleus” cu două victorii în Liga Națiunilor: 1-0 împotriva Turciei și 1-0 în fața Belgiei, acumulând maximum de șase puncte. Franța urmează să întâlnească vineri seară, pe Stade de France, de la ora 21:45, Italia în al treilea meci al lui Zidane în funcție.

Henry a atras însă atenția că, dincolo de aura și prestigiul fostului campion mondial, rezultatele vor rămâne esențiale.

„Avem nevoie în continuare de rezultate. El a obținut deja câteva și va trebui să le mențină. Așa cum am spus și despre Deschamps, mult noroc”, a încheiat fostul internațional.

Zinedine Zidane a preluat naționala Franței după încheierea mandatului lui Didier Deschamps, după ce a așteptat mai mulți ani pentru oportunitatea de a conduce reprezentativa. La începutul noului mandat, Zidane a declarat că a fi antrenorul naționalei Franței era singurul obiectiv pe care și-l mai dorea ca tehnician după experiența de la Real Madrid.