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Selecționerul Portugaliei promite explicații despre situația lui Cristiano Ronaldo: „Nu mă voi ascunde”

Selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, a evitat să ofere explicații suplimentare despre plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonamentul naționalei, după victoria cu 4-2 în fața Danemarcei, joi noapte, dar a transmis că va reveni asupra situației după următorul meci, cu Norvegia.
Selecționerul Portugaliei promite explicații despre situația lui Cristiano Ronaldo: „Nu mă voi ascunde”
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM/Li Ying
Petre Apostol
02 oct. 2026, 10:52, Sport
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Jesus a declarat că va explica totul despre situația lui Cristiano Ronaldo după încheierea meciurilor din această acțiune a echipei naționale din Liga Națiunilor, unde Portugalia își apără trofeul câștigat la ediția anterioară.

„Voi explica totul după ultimul meci. Am mulți ani în fotbal și știu că nu am făcut nimic care să fi provocat această situație. După meciul cu Norvegia vom vorbi despre acest subiect. Nu mă voi ascunde și nu voi fugi de el”, a spus tehnicianul portughez, la conferința de presă.

Partida cu Norvegia este programată duminică, în Portugalia, de la ora 21:45.

Jesus a încercat, în același timp, să reducă tensiunea din jurul cazului Ronaldo și a subliniat importanța atacantului pentru fotbalul portughez. „Nimeni nu poate contesta ceea ce reprezintă Cristiano. Este un simbol, iar acest lucru nu poate fi pus la îndoială”, a declarat selecționerul.

El a insistat, totodată, asupra principiului pe care spune că l-a urmat de-a lungul carierei.

„Sunt jucători cu statut, dar regulile sunt aceleași pentru toți. În cariera mea de antrenor am gândit întotdeauna așa”, a mai spus el.

Selecționerul a pus accentul pe victoria Portugaliei, obținută cu 4-2 în fața Danemarcei, și a descris prestația echipei drept una de nivel ridicat. Jesus a spus că pentru el rezultatul și evoluția formației reprezintă prioritatea momentului.

Rafael Leão a purtat tricoul cu numărul 7

În absența lui Ronaldo, în echipa trimisă pe teren la Copenhaga, Rafael Leão a fost titular și a purtat tricoul cu numărul 7, devenit celebru prin asocierea cu Ronaldo. Schimbarea numerotării a fost determinată de regulamentul UEFA, care prevede ca jucătorii trecuți pe foaia de joc să poarte numere de la 1 la 23. Leão a preluat astfel pentru acest meci numărul purtat în mod obișnuit de Ronaldo, iar Fábio Silva a primit numărul 17, al fostului atacant de la AC Milan, acum la Galatasaray.

La finalul partidei, Leão a vorbit despre simbolistica tricoului și Cristiano Ronaldo.

„Pentru mine, Cris este un idol din copilărie. Numărul 7 are o semnificație specială pentru mine, pentru că este legat de data nașterii copiilor mei. Pur și simplu am încercat să onorez tricoul și să mă bucur de moment. Cel mai important este că am câștigat și am făcut un meci bun. Cred că am făcut o treabă bună”, a spus el la finalul partidei.

Despre situația plecării lui Ronaldo din lotul Portugaliei, atacantul a evitat să vorbească.

„Este un subiect care nu ne privește. Am demonstrat din nou că suntem un grup. Cu siguranță că el (n.r.: Cristiano Ronaldo) este acasă și se bucură de victorie. Eu, ca și coechipier și pentru că mă înțeleg bine cu el, știu cum este. Și, până la urmă, cel mai important este echipa. Au fost încă trei puncte, suntem liderii grupei, iar acum trebuie să ne odihnim și să pregătim meciul de duminică, împotriva Norvegiei”, a completat el.

Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei miercuri noapte după o discuție cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, și a anunțat că va explica „la momentul potrivit” motivele deciziei sale.

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