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Ruptură totală în familia unui campion mondial. Fiica lui vrea „altă mamă”

Fiica unui campion mondial vrea ca mama ei vitregă să devină legal mama ei. Mama biologică, o fostă dansatoare, se opune.
Ruptură totală în familia unui campion mondial. Fiica lui vrea „altă mamă”
Andreea Tobias
02 oct. 2026, 10:11, Sport
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Fiica lui Daniele De Rossi, fostul căpitan al AS Roma și antrenor al echipei Genoa, vrea ca mama ei vitregă, actrița Sarah Felberbaum, să devină legal mama ei. Mama biologică, fosta dansatoare Tamara Pisnoli, se opune adopției în instanță.

Fiica lui, Gaia, 21 de ani, trăiește de 11 ani cu Sarah Felberbaum, care a văzut-o crescând, potrivit presei italiene. Actrița este soția lui De Rossi din 2015. Tânăra s-a mutat recent la New York pentru studii.

Legătura dintre tată și fiică a cântărit și în carieră. În ianuarie 2020, mijlocașul s-a retras de la Boca Juniors. A explicat atunci că fiica lui are nevoie de el. Gaia locuia atunci cu tatăl ei.

Tamara Pisnoli are 43 de ani și se declară distrusă de alegerea singurei sale fiice. Contactele dintre ele s-ar fi redus la câteva telefoane.

Apărată de avocatul Simone Ciccotti, ea recunoaște că a greșit, dar cere ca „rolul ei de mamă să fie respectat”.

Judecătorii vor decide. Fiind majoră, voința Gaiei are însă o pondere mai mare.

De la „Sarabanda” la tribunal

De Rossi și Pisnoli s-au cunoscut în 2003. Ea era dansatoare în emisiunea „Sarabanda”, el era deja unul dintre cei mai importanți jucători ai Romei.

Gaia s-a născut în 2005, iar cei doi s-au căsătorit în aceeași perioadă. La nuntă, Tamara a fost condusă la altar de tatăl ei, Massimo Pisnoli. Doi ani mai târziu, în 2008, acesta a fost ucis prin împușcare la Aprilia.

Căsnicia s-ar fi încheiat după câțiva ani. După divorț, Tamara a declarat că fotbalistul îi dădea 40.000 de euro pe lună.

În 2013, ea a fost condamnată la șapte ani și două luni de închisoare pentru tentativă de extorcare. Victima, antreprenorul Antonello Ieffi, a povestit că a fost agresat și lovit la cap cu un cuțit. Pisnoli a respins acuzațiile.

În 2021 s-a recăsătorit cu antreprenorul Stefano Mezzaroma, iar Gaia nu ar fi fost la ceremonie.

De Rossi a câștigat Cupa Mondială cu Italia în 2006 și are 117 selecții.

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