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Gabriela Ruse, eliminată în turul 2 la Beijing. Românca a pierdut în fața unei jucătoare de top 10

Gabriela Ruse a fost eliminată, vineri, în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Beijing, după ce a fost învinsă de jucătoarea din Cehia Linda Nosková, scor 6-4, 6-1.
Gabriela Ruse, eliminată în turul 2 la Beijing. Românca a pierdut în fața unei jucătoare de top 10
Cosmin Pirv
02 oct. 2026, 10:00, Sport
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Nosková, a cincea favorită a competiției și numărul 6 mondial, a controlat partida și s-a impus în fața româncei Gabriela Ruse după o oră și 19 minute de joc.

Gabriela Ruse, clasată pe locul 62 WTA, ajunsese în turul secund după ce a trecut în primul tur de austrieca Lilli Tagger, scor 6-4, 6-2. Pentru româncă, parcursul de la Beijing se încheie astfel după două meciuri.

Partida cu Nosková a fost a doua întâlnire directă dintre cele două jucătoare în 2026. Ruse câștigase primul duel, disputat în iunie, la Bad Homburg, cu 6-1, 6-3.

Nosková a traversat însă o perioadă foarte bună în acest an. Jucătoarea din Cehia a câștigat turneul de la Wimbledon și a făcut parte din echipa Cehiei care a cucerit recent Billie Jean King Cup.

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