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Aryna Sabalenka, debut în forță la Beijing: victorie în 62 de minute, cu 36 de lovituri câștigătoare

Aryna Sabalenka, numărul 2 mondial din tenisul feminin, a început cu o victorie categorică parcursul la China Open de la Beijing, turneu de categorie WTA 1000, la prima apariție după finala de la US Open, pierdută cu Elena Rybakina.
Aryna Sabalenka, debut în forță la Beijing: victorie în 62 de minute, cu 36 de lovituri câștigătoare
sursă foto: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
02 oct. 2026, 16:10, Sport
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Aryna Sabalenka a învins-o vineri pe mexicanca Renata Zarazúa, cu 6-1, 6-3, într-un meci încheiat după doar 62 de minute.

Sabalenka a avut un debut dominant și a reușit o statistică neobișnuită. A încheiat cu 36 de lovituri câștigătoare, în timp ce Zarazúa a câștigat în total 34 de puncte pe parcursul partidei.

Belarusa a servit și 11 ași și a comis 14 erori neforțate.

Partida a reprezentat prima apariție a fostului lider mondial după finala US Open din 12 septembrie, pierdută în fața Elenei Rybakina. La Beijing, jucătoarea de 28 de ani beneficiază de statutul de cap de serie numărul 2 și a intrat direct în turul al doilea.

Pentru Zarazúa, locul 94 WTA, confruntarea cu Sabalenka a venit după victoria obținută în primul tur împotriva Annei Bondár.

Sabalenka a ajuns în sferturile de finală la trei dintre cele patru participări anterioare la Openul Chinei. În turul următor, belarusa o va întâlni pe cehoaica Nikola Bartůňková.

Tot vineri, Naomi Osaka, cap de serie numărul 12 și campioană la Beijing în 2019, a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Maria Timofeeva, scor 6-3, 3-6, 6-3, după două ore și patru minute.

Următoarea adversară a fostului lider mondial va fi cehoaica Sara Bejlek, cap de serie numărul 20.

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