Aryna Sabalenka, debut în forță la Beijing: victorie în 62 de minute, cu 36 de lovituri câștigătoare

Aryna Sabalenka a învins-o vineri pe mexicanca Renata Zarazúa, cu 6-1, 6-3, într-un meci încheiat după doar 62 de minute.

Sabalenka a avut un debut dominant și a reușit o statistică neobișnuită. A încheiat cu 36 de lovituri câștigătoare, în timp ce Zarazúa a câștigat în total 34 de puncte pe parcursul partidei.

Belarusa a servit și 11 ași și a comis 14 erori neforțate.

Partida a reprezentat prima apariție a fostului lider mondial după finala US Open din 12 septembrie, pierdută în fața Elenei Rybakina. La Beijing, jucătoarea de 28 de ani beneficiază de statutul de cap de serie numărul 2 și a intrat direct în turul al doilea.

Pentru Zarazúa, locul 94 WTA, confruntarea cu Sabalenka a venit după victoria obținută în primul tur împotriva Annei Bondár.

Sabalenka a ajuns în sferturile de finală la trei dintre cele patru participări anterioare la Openul Chinei. În turul următor, belarusa o va întâlni pe cehoaica Nikola Bartůňková.

Tot vineri, Naomi Osaka, cap de serie numărul 12 și campioană la Beijing în 2019, a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Maria Timofeeva, scor 6-3, 3-6, 6-3, după două ore și patru minute.

Următoarea adversară a fostului lider mondial va fi cehoaica Sara Bejlek, cap de serie numărul 20.