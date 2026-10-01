Primăria Capitalei modifică proiectul de reabilitare a malurilor Lacului Herăstrău. Mii de arbori vor fi salvați de la defrișare

Decizia de schimbare a abordării a venit după două luni de căutare a unor soluții de compromis între cerințele tehnice și protejarea parcului.

„Am făcut tot ce pot să schimbăm soluția tehnică, pentru ca Herăstraul să rămână parcul pe care îl știm de ani de zile. Lucrarea prevăzută inițial era o lucrare corectă hidrotehnic pentru punerea în siguranță a malurilor lacului, dar nu era o lucrare corectă și peisagistic pentru parc. Astfel, în ultimele două luni, am căutat cu toții soluții. Mulțumesc Fundației Comunitare București că a susținut financiar acest studiu și AsoP București că a inventariat și evaluat fiecare copac în parte. Pentru că nu pot să-mi imaginez un Herăstrău cu o alee de doi metri de beton în jurul lacului”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Baza noii strategii o reprezintă o inventariere digitală realizată de Asociația Peisagiștilor din România, filiala București-Ilfov, și finanțată cu 90.000 de euro de Fundația Comunitară București.

Studiul a analizat amănunțit toți cei 1.844 de arbori din jurul lacului, concluzionând că 1.036 dintre aceștia nu au nevoie de nicio tăiere sau toaletare. Conform evaluării, 420 de exemplare sunt într-o stare bună, 697 într-o stare rezonabilă, 403 sunt deficitari, iar 54 sunt complet uscați.

În ceea ce privește riscul de prăbușire, marea majoritate, 1.070 de copaci, au fost încadrați la risc scăzut, în timp ce la polul opus se află 74 de exemplare cu risc ridicat și 10 cu risc extrem. 259 de arbori se afla în categoria risc moderat.

„Specialiștii spun că este necesară eliminarea lemnului uscat în 408 cazuri, curățarea coroanei în 393 de cazuri și reducerea încărcării la capătul ramurilor în 330 de cazuri. Concluzia este că 1.036 de arbori dintre cei 1.844 evaluați, nu au nevoie de nicio intervenție”, se mai arată în mesajul publicat de PMB.