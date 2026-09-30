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Start-Up Nation: 17.600 de tineri se pot înscrie la cursurile gratuite de antreprenoriat. Înscrierile încep pe 6 octombrie

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani se pot înscrie, începând din 6 octombrie, la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Start-Up Nation. Sunt disponibile 17.600 de locuri, iar înscrierile se fac online.
Start-Up Nation: 17.600 de tineri se pot înscrie la cursurile gratuite de antreprenoriat. Înscrierile încep pe 6 octombrie
imagine ilustrativă/Pexels
Cosmin Pirv
30 sept. 2026, 08:55, Economic
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Cursurile din cadrul programului Start-Up Nation au o durată de 40 de ore și pot fi urmate online sau fizic, în funcție de opțiunea participantului și de disponibilitatea furnizorilor de formare. La final, participanții primesc certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii.

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv celor reîntorși în România. Condiția minimă de școlarizare este absolvirea învățământului gimnazial.

Înscrierile încep pe 6 octombrie 2026, la ora 10.00, și rămân deschise timp de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii.

Potrivit procedurii oficiale a Start-Up Nation 2026, componenta pentru tinerii sub 30 de ani urmărește formarea antreprenorială și finanțarea unor firme nou-înființate de absolvenții cursurilor.

Absolvirea cursurilor este necesară pentru accesul la etapa următoare a programului. În această etapă, firmele nou-înființate de absolvenții cursurilor pot solicita o finanțare de până la 250.000 de lei, reprezentând cel mult 90% din cheltuielile eligibile.

„Cred că avem nevoie de mai mulți tineri care să aibă curajul și instrumentele să construiască aici firme noi, produse noi, locuri de muncă și, în timp, companii care pot crește și deveni competitive”, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Ministerul Economiei a anunțat în această săptămână că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția a IV-a a programului Start-Up Nation. Sunt 3.140 de contracte pentru care există în prezent resurse bugetare, iar finanțările care vor ajunge la antreprenori se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei.

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