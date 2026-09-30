Trenurile ar putea reveni pe o linie inaugurată acum peste 150 de ani

Calea ferată dintre Cluj-Napoca și Oradea a fost închisă complet circulației în 8 ianuarie 2024 pentru lucrări de reconstrucție și electrificare, care ar permite ca trenurile să circule cu până la 160 km/h. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, loturile 1 și 2, între Cluj-Napoca și Poieni, ar putea fi finalizate astfel încât linia să poată fi redată traficului la începutul anului 2027.

„Dați drumul trenurilor între Cluj-Napoca și Poieni în noul mers din 2027!”, solicită Asociația Pro Infrastructură.

Lucări finalizate în proporție de aproape 80%

Organizația susține că, după aproape trei ani de lucrări, progresul pe cei 63 de kilometri se apropie de 80% și că redeschiderea circulației ar depinde în această etapă și de decizii administrative ale Ministerului Transporturilor și CFR.

Reluarea circulației nu ar presupune însă așteptarea finalizării întregii căi ferate dintre Cluj-Napoca și Oradea. Tronsonul dintre Bucea și Vadu Crișului, corespunzător lotului 3, rămâne în lucru, astfel că legătura feroviară completă spre Oradea nu poate fi încă refăcută.

Pro Infrastructură afirmă că, din punct de vedere tehnic, pe sectorul finalizat ar putea circula un serviciu feroviar de tip „metropolitan”, în sistem pendulă, cu automotoare diesel.

„Un serviciu ad-hoc de tren «metropolitan» în sistem pendulă cu automotoare diesel este posibil, tehnic. Dacă se vrea. Noi vrem!”, transmite asociația.

Probleme administrative

Organizația atrage atenția și asupra unor probleme administrative care, în opinia sa, întârzie redeschiderea tronsonului. Printre acestea se află situația ecoductului de la Brăișor, unde este necesară revizuirea acordului de mediu, lipsa unor exproprieri la racordul substației de tracțiune Poieni și situația liniei 1 și a clădirii gării din Poieni.

Pro Infrastructură amintește că legătura feroviară dintre Cluj și Oradea are o istorie de peste un secol și jumătate.

„Este nevoie doar de voință și puțină muncă birocratică din partea MT și CFR ca să îl pună în slujba cetățenilor din zona de munte, obișnuiți să meargă cu ghezășu’ la Cluj încă din 1873, de pe vremea străbunicilor”, arată specialiștii asociației.

Transport rutier

În prezent, călătorii trebuie să apeleze la transportul rutier, după închiderea liniei pentru lucrările de modernizare.

Dacă tronsonul Cluj-Napoca–Poieni va fi redeschis în 2027, trenurile ar reveni pe o parte a liniei înainte ca întregul proiect de modernizare și electrificare până la Oradea să fie finalizat.

Proiectul care a fost finanțat prin PNRR vizează electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor la care se adaugă și intervalul Episcopia Bihor – Frontieră Ungaria, în total 166,216 km, pentru circulaţia cu viteză maximă cuprinsă între 100 km/h (pentru trenuri de marfă) și 160 km/h (pentru trenuri de călători).

Valoarea totală a proiectului depășește 9 miliarde de lei.