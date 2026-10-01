Prima pagină » Politic » „O povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”. Sigfried Mureșan, avertisment despre datoria României: Vom plăti peste 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi

„O povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”. Sigfried Mureșan, avertisment despre datoria României: Vom plăti peste 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi

Europarlamentarul Siegfried Mureșan afirmă că România va plăti în acest an peste 60 de miliarde de lei pentru dobânzile la împrumuturile contractate pentru acoperirea deficitelor din ultimii ani. Acesta susține că suma este aproape dublă față de acum doi ani.
„O povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”. Sigfried Mureșan, avertisment despre datoria României: Vom plăti peste 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi
MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
01 oct. 2026, 14:52, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mureșan afirmă, joi, că deficitul a devenit pentru România „o povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”, în condițiile în care statul va plăti în acest an „peste 60 de miliarde de lei ca dobânzi la împrumuturile contractate pentru a acoperi deficitele record din ultimii ani, în special din 2024”.

„Cu acești bani am fi putut construi 1.000 de kilometri de autostradă, sute de școli sau zeci de spitale”, a transmis europarlamentarul, pe Facebook.

Mureșan susține că România plătește aproape de două ori mai mult pentru dobânzi decât în urmă cu doi ani și că nivelul ridicat al acestor cheltuieli se va menține în următorii ani.

„Cheltuim cu dobânzile la fel de mult cât alocăm pentru educație”, afirmă acesta.

Mureșan: Trebuie să reducem deficitul

Siegfried Mureșan susține că reducerea deficitului este necesară pentru ca România să poată aloca în viitor mai multe fonduri pentru școli, spitale și investiții.

„Pentru a avea în viitor suficienți bani pentru școli, spitale și investiții durabile, este clar că trebuie să reducem deficitul. Altfel, vom plăti dobânzi din ce în ce mai mari și ne vor rămâne din ce în ce mai puțini bani pentru oameni”, a transmis acesta.

Europarlamentarul precizează că obiectivul Partidului Național Liberal „este ca economia să crească mai rapid decât crește datoria”

„Atât timp cât datoria crește mai rapid decât economia, nu vom avea bani pentru a dezvolta țara pentru oameni”, a conchis Mureșan.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de Parlament, după ce a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, față de cele 233 necesare. Nu a fost întrunită majoritatea. Totodată, președintele Nicușor Dan a făcut miercuri primul anunț după votul din Parlament. Șeful statului a anunțat că nu dizolva Parlamentul pentru a deschidea calea către alegerile anticipate. În schimb, Nicușor Dan va organiza noi consultări și va face încă o desemnare de premier.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
Patrick André de Hillerin este condus astăzi pe ultimul drum
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Câtă apă trebuie să bei pentru rinichi sănătoși? Medicul explică de ce mai mult nu înseamnă neapărat mai bine
CSID
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Promotor