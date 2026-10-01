„O povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”. Sigfried Mureșan, avertisment despre datoria României: Vom plăti peste 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi

Mureșan afirmă, joi, că deficitul a devenit pentru România „o povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”, în condițiile în care statul va plăti în acest an „peste 60 de miliarde de lei ca dobânzi la împrumuturile contractate pentru a acoperi deficitele record din ultimii ani, în special din 2024”.

„Cu acești bani am fi putut construi 1.000 de kilometri de autostradă, sute de școli sau zeci de spitale”, a transmis europarlamentarul, pe Facebook.

Mureșan susține că România plătește aproape de două ori mai mult pentru dobânzi decât în urmă cu doi ani și că nivelul ridicat al acestor cheltuieli se va menține în următorii ani.

„Cheltuim cu dobânzile la fel de mult cât alocăm pentru educație”, afirmă acesta.

Mureșan: Trebuie să reducem deficitul

Siegfried Mureșan susține că reducerea deficitului este necesară pentru ca România să poată aloca în viitor mai multe fonduri pentru școli, spitale și investiții.

„Pentru a avea în viitor suficienți bani pentru școli, spitale și investiții durabile, este clar că trebuie să reducem deficitul. Altfel, vom plăti dobânzi din ce în ce mai mari și ne vor rămâne din ce în ce mai puțini bani pentru oameni”, a transmis acesta.

Europarlamentarul precizează că obiectivul Partidului Național Liberal „este ca economia să crească mai rapid decât crește datoria”

„Atât timp cât datoria crește mai rapid decât economia, nu vom avea bani pentru a dezvolta țara pentru oameni”, a conchis Mureșan.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de Parlament, după ce a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, față de cele 233 necesare. Nu a fost întrunită majoritatea. Totodată, președintele Nicușor Dan a făcut miercuri primul anunț după votul din Parlament. Șeful statului a anunțat că nu dizolva Parlamentul pentru a deschidea calea către alegerile anticipate. În schimb, Nicușor Dan va organiza noi consultări și va face încă o desemnare de premier.