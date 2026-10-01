Nu banii, nu diploma. Ce decide cât de bine învață copilul tău

Legătura dintre meseria părinților și scorurile obținute de copii la testele PISA a fost de peste două ori mai puternică decât cea dintre rezultatele PISA și nivelul de studii al părinților.

Concluzia aparține Institutului Shoresh pentru Cercetări Socioeconomice, potrivit presei israeliene.

Cu alte cuvinte, meseria părinților a avut o legătură de peste două ori mai puternică cu rezultatele elevilor decât nivelul de studii al părinților.

Cercetătorii au analizat datele a 10.336 de elevi de 15 ani care au dat testele PISA în ebraică. Datele provin din edițiile 2012, 2015, 2018 și 2022, iar ambii părinți ai elevilor erau angajați.

Studiul a ținut cont și de educația părinților, locul nașterii, sex și numărul de cărți din casă. Au contat și computerele și accesul la internet. Venitul gospodăriei nu a fost analizat direct.

Ce meserii fac diferența

Copiii ai căror tați lucrau în mediul universitar, știință sau cercetare au avut scoruri cu circa 7,3% mai mari.

Pentru tații din tehnologie și software, avantajul a fost de aproximativ 6,8%. Urmează ingineria avansată, cu 5%, finanțele și contabilitatea, cu 4,2%, și medicina, cu 3,7%.

Comparația s-a făcut cu un grup de tați care lucrau în vânzări, transporturi, pază, construcții și producție. Procentele nu sunt puncte PISA brute, ci estimări după eliminarea celorlalți factori.

La mame, avantajul cel mai clar a apărut tot în tehnologie, cu circa 6,8%. Copiii educatoarelor de grădiniță au avut însă scoruri cu 4,6% mai mici. La copiii asistentelor didactice, scorurile au fost cu 2,2% mai mici.

Meseria tatălui a contat la toate cele trei materii, iar cea a mamei mai ales la citire. La nivelul de studii, tendința a fost inversă, educația mamei cântărind mai mult.

Legătură, nu cauză

Autorii subliniază că studiul arată o corelație, nu o relație de cauzalitate. Vicepreședintele institutului, profesorul Ayal Kimhi, spune că diploma părinților nu ajunge pentru a înțelege punctul de plecare al unui elev. Potrivit lui, rolul școlii este să reducă legătura dintre mediul familial și performanță.