Benzina s-a scumpit cu aproape 28% în Europa după izbucnirea războiului din Iran. Cât din salariul minim costă acum un plin în România

Pentru românii cu salariul minim, impactul este și mai puternic, arată Euronews. Un plin de 50 de litri de benzină reprezintă 11,5% din salariul minim brut lunar. La motorină, procentul ajunge la 12,7%.

Benzina s-a scumpit cu aproape 28% în Uniunea Europeană

Pe 23 februarie 2026, înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, prețul mediu al benzinei Euro 95 în Uniunea Europeană era de 1,637 euro pe litru. Pe 21 septembrie, prețul ajunsese la 2,092 euro pe litru. Creșterea a fost de 27,8% în mai puțin de șapte luni.

Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența este importantă. La prețul mediu din februarie, un astfel de plin costa aproximativ 81,85 euro. În septembrie, același plin ajungea la aproximativ 104,60 euro. Asta înseamnă aproape 23 de euro în plus pentru fiecare rezervor de 50 de litri.

Motorina s-a scumpit și mai mult

Prețul mediu european la motorină a crescut de la 1,594 euro pe litru la 2,226 euro. Majorarea a fost de 39,6%. La nivelul Uniunii Europene, prețurile medii pentru benzină și motorină au crescut cu 27,8%, respectiv 39,6%, între 23 februarie și 21 septembrie.

Creșterea este asociată cu șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu și cu blocarea efectivă a strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului la nivel mondial.

România, printre țările în care un plin depășește 10% din salariul minim

Scumpirea carburanților devine mult mai greu de suportat în țările cu salarii minime mai mici. În România, un rezervor de 50 de litri de benzină reprezenta, la 21 septembrie, 11,5% din salariul minim brut lunar.

Țara noastră se afla astfel peste pragul de 10%, alături de Bulgaria, Letonia, Turcia, Grecia, Cehia, Estonia și Slovacia. Pentru motorină, situația este și mai dificilă. Un plin de 50 de litri reprezenta 12,7% din salariul minim brut din România. Procentul era de 13,9% în Letonia, 13,8% în Turcia și 15,4% în Bulgaria.

La polul opus se află statele cu salarii minime mult mai mari. În Luxemburg, un plin de benzină reprezenta doar 3,3% din salariul minim. În Irlanda, procentul era de 4,1%, în Belgia de 4,4%, iar în Germania de 5%. În cazul motorinei, diferența este similară. Un rezervor de 50 de litri consuma 3,8% din salariul minim în Luxemburg, 4,3% în Irlanda, 5,2% în Germania și 5,3% în Belgia.

Același plin, o povară foarte diferită pentru angajații europeni

Comparația arată cât de mult contează nivelul salariilor atunci când prețurile carburanților cresc. Un angajat cu salariul minim din Bulgaria putea cumpăra, la 21 septembrie, aproximativ 324 de litri de motorină din venitul brut lunar. În Luxemburg, aceeași comparație ajungea la 1.311 litri.

Diferențele dintre țări sunt explicate în mare parte prin nivelul salariilor minime, nu doar prin prețul efectiv al carburantului. Torsten Müller, cercetător principal la European Trade Union Institute, a explicat că persoanele cu venituri mici sunt afectate mai puternic deoarece alocă o parte mai mare din bani pentru cheltuieli esențiale, precum locuința, alimentele și transportul.

În România, această diferență se vede direct în costul unui singur plin. Mai mult de o zecime din salariul minim brut lunar este suficientă pentru a alimenta cu 50 de litri de benzină. Pentru motorină, proporția urcă la aproape 13%.