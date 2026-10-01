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APIA începe plățile ajutorului de stat pentru motorină. Câți bani primesc agricultorii?

Joi, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a anunțat că au început plățile ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură. Fermierii vor primi 2,697 lei/litru pentru motorina cumpărată de la începutul anului, până în luna aprilie. Pentru cea cumpărată din aprilie până în septembrie, fermierii vor primi un ajutor de 2,397 lei/litru.
APIA începe plățile ajutorului de stat pentru motorină. Câți bani primesc agricultorii?
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
01 oct. 2026, 13:08, Economic
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Potrivit comunicatului publicat, joi, de acest ajutor de stat beneficiază 15.386 de agricultori. Aceștia vor primi ajutorul de stat prin centrele județene ale APIA. 

Cuantumul ajutorului de stat este de 2,697 lei/litru pentru motorina cumpărată în perioada 01.01-06.04.2026, respectiv 2,397 lei/litru pentru motorina cumpărată în perioada 07.04-30.06.2026.

Bugetul total pentru ajutorul de motorină acordat în trimestrul al II-lea din acest an este de peste 150 de milioane de lei, din care: zootehniștii vor primi peste 15 milioane de lei, cultivatorii vor primi peste 127 de milioane de lei. Pentru motorina folosită în sectorul de îmbunătățiri funciare se acordă peste 6 milioane de lei.

Sectorul îmbunătățirilor funciare se referă la instalațiile mecanizate de irigații folosite de fermieri. Acestea au motoare termice care folosesc combustibil pentru a funcționa.

Plățile vor ajunge în conturile fermierilor în zilele următoare.

Cantitatea anuală maximă de motorină ce poate fi decontată este de 410.000.000 litri/an, la nivel de țară.

Potrivit APIA, valoarea ajutorului de stat, dar și cantitățile de motorină pentru trimestrul al II-lea din acest an au fost aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.277/31.07.2026.

 

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