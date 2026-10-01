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Piața auto din România scade în septembrie. APIA: BYD intră în Top 4 al mărcilor, peste Volkswagen

Înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut cu 11% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, însă piața mașinilor electrificate a crescut cu 16%. Surpriza vine din clasamentul mărcilor unde producătorul chinez BYD a urcat pe locul 4 la înmatriculările de autoturisme noi, arată APIA.
Piața auto din România scade în septembrie. APIA: BYD intră în Top 4 al mărcilor, peste Volkswagen
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 13:44, Economic
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Potrivit datelor DGPCI prelucrate de APIA, în total, în septembrie au fost înmatriculate 10.952 de autoturisme noi, în scădere cu 11% față de aceeași perioadă din 2025.

În același timp, autoturismele electrificate au înregistrat o creștere de 16% față de septembrie 2025. Și segmentul automobilelor pur electrice a crescut cu 16%, ajungând la 869 de unități.

În clasamentul mărcilor, Dacia conduce detașat, cu 2.705 autoturisme înmatriculate în septembrie. Toyota ocupă locul al doilea, cu 1.435 de unități, iar Skoda este pe poziția a treia, cu 795.

Surpriza clasamentului este BYD, care a ajuns pe locul patru, cu 708 autoturisme înmatriculate. Producătorul chinez a depășit Volkswagen, care a înregistrat 640 de unități.

Top 10 înmatriculări de autoturisme – Mărci

MARCA

Septembrie

unități

DACIA

2705

TOYOTA

1435

SKODA

795

BYD

708

VOLKSWAGEN

640

RENAULT

639

MG

464

MERCEDES-BENZ

426

BMW

390

HYUNDAI

345

Rest

2405

TOTAL

10952

Urmează Renault, cu 639 de autoturisme, MG – 464, Mercedes-Benz – 426, BMW – 390 și Hyundai – 345.

La nivelul modelelor, Dacia Logan a fost cel mai înmatriculat autoturism în septembrie, cu 1.148 de unități, urmat de Dacia Duster, cu 609, și Toyota Corolla Cross, cu 559.

Topul este continuat de Dacia Sandero – 536, Toyota Yaris Cross – 340, Skoda Octavia – 282, Renault Clio – 270, BYD Seal U DM-i – 253, Dacia Bigster – 242 și Volkswagen Tiguan – 207.

APIA precizează că, în primele nouă luni ale anului 2026, piața totală a autoturismelor a scăzut cu 10% față de aceeași perioadă din 2025

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