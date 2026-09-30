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Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta

Un copil de 11 ani din județul Alba a murit miercuri după ce a căzut cu bicicleta și s-a lovit de asfalt. Echipajul medical sosit la fața locului a încercat să îl resusciteze, dar manevrele nu dat rezultate.
Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
30 sept. 2026, 22:41, Social
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Accidentul a avut loc pe raza localității Heria din județul Alba.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului în urma unui apel la 112 a reieșit că un copil, în vârstă de 11 ani, din localitate, în timp ce se deplasa pe o bicicletă, pe DC 3 în localitatea Heria, ar fi pierdut controlul asupra acesteia și a căzut pe acostament, suferind leziuni corporale grave.

Echipajele medicale deplasate la fața locului i-au acordat îngrijiri medicale și au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, minorul nu a răspuns acestora.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

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