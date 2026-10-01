Rusia lovește din nou Odesa, după câteva zile de atacuri mortale. A fost lovit și un adăpost de animale

„Odesa a fost atacată de inamic. Infrastructura a fost avariată”, a declarat Serhiy Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, într-un mesaj publicat pe Telegram, citat de KyivPost.

Cel mai recent atac vine după zile întregi de bombardamente rusești asupra orașului Odesa și a regiunii înconjurătoare.

Marți, în toiul nopții și până dimineața, Rusia a atacat infrastructura, provocând un incendiu care a fost stins de echipele de intervenție.

În atacurile din oraș, șase ucraineni au fost răniți, iar doi dintre aceștia au rămas internați în spital, potrivit autorităților locale.

Tot în noaptea de marți spre miercuri, într-o mare parte din regiunea Odesa au avut loc atacuri. Au fost lovite clădiri rezidențiale, un adăpost pentru animale, o unitate de producție, depozite, o sală de sport și un cămin, precum și autoturisme și camioane. Opt persoane au fost rănite.

De asemenea, în atacul asupra adăpostului de animale au fost uciși cel puțin 10 pisici și 3 câini. În urma atacului, adăpostul a luat foc.

Russian strike on an animal shelter near Odesa has killed at least 10 cats and 3 dogs. ​The hit directly targeted a building housing cats at the „Loving Hearts” shelter, triggering a fire that rapidly engulfed over 400 square meters. A Russian overnight missile strike destroyed an animal shelter in the Odesa region, setting the building and its enclosures ablaze. At least three dogs and 10 cats were killed. The shelter’s head, Olha Shyliimina, described trying to save the animals as a second attack unfolded.… pic.twitter.com/gP82MGZHXH — KyivPost (@KyivPost) September 29, 2026

Luni, un alt atac rusesc a lovit un bloc turn de locuințe, distrugând un apartament de la etajul 12 și avariind fațada, balcoanele și ferestrele de la etajele inferioare. În acest atac, patru oameni au fost răniți, printre care și un copil.

Vinerea trecută, o casă a fost lovită, au mai fost țintite depozite și un terminal poștal din zona Odesa, izbucnind incendii în mai multe locații. În urma atacurilor, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 51 de ani au fost uciși. Alți doi cetățeni au fost răniți.