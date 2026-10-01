Prima pagină » Știri externe » Rusia lovește din nou Odesa, după câteva zile de atacuri mortale. A fost lovit și un adăpost de animale

Rusia lovește din nou Odesa, după câteva zile de atacuri mortale. A fost lovit și un adăpost de animale

Rusia a lovit din nou infrastructura din Odesa, miercuri seara, continuând o serie neîntreruptă de atacuri asupra orașului de la Marea Neagră, care au provocat moartea unor civili și au avariat locuințe, întreprinderi și facilități logistice în ultimele zile.
Rusia lovește din nou Odesa, după câteva zile de atacuri mortale. A fost lovit și un adăpost de animale
Sursa foto: X
Daiana Rob
01 oct. 2026, 07:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Odesa a fost atacată de inamic. Infrastructura a fost avariată”, a declarat Serhiy Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, într-un mesaj publicat pe Telegram, citat de KyivPost.

Cel mai recent atac vine după zile întregi de bombardamente rusești asupra orașului Odesa și a regiunii înconjurătoare.

Marți, în toiul nopții și până dimineața, Rusia a atacat infrastructura, provocând un incendiu care a fost stins de echipele de intervenție.

În atacurile din oraș, șase ucraineni au fost răniți, iar doi dintre aceștia au rămas internați în spital, potrivit autorităților locale.

Tot în noaptea de marți spre miercuri, într-o mare parte din regiunea Odesa au avut loc atacuri. Au fost lovite clădiri rezidențiale, un adăpost pentru animale, o unitate de producție, depozite, o sală de sport și un cămin, precum și autoturisme și camioane. Opt persoane au fost rănite.

De asemenea, în atacul asupra adăpostului de animale au fost uciși cel puțin 10 pisici și 3 câini. În urma atacului, adăpostul a luat foc.

Luni, un alt atac rusesc a lovit un bloc turn de locuințe, distrugând un apartament de la etajul 12 și avariind fațada, balcoanele și ferestrele de la etajele inferioare. În acest atac, patru oameni au fost răniți, printre care și un copil.

Vinerea trecută, o casă a fost lovită, au mai fost țintite depozite și un terminal poștal din zona Odesa, izbucnind incendii în mai multe locații. În urma atacurilor, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 51 de ani au fost uciși. Alți doi cetățeni au fost răniți.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
2026: Cât costă noua rovinietă pentru mașinile vechi. Prețuri mai mici pentru vehiculele electrice și Euro VI
Promotor