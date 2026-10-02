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Tensiunile continuă. Coreea de Sud amenință Kievul dacă nu își cere scuze în dosarul prizonierilor nord coreeni: Este o chestiune de onoare

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a avertizat vineri că Seulul va lua măsuri suplimentare dacă Ucraina refuză să își ceară scuze public pentru încălcarea unui acord de confidențialitate privind transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni.
Tensiunile continuă. Coreea de Sud amenință Kievul dacă nu își cere scuze în dosarul prizonierilor nord coreeni: Este o chestiune de onoare
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 oct. 2026, 08:15, Știri externe
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Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat rapid în ultimele zile, după anunțul unilateral făcut de liderul de la Kiev, anunță AFP

Președinția sud-coreeană a solicitat scuze încă de duminică, iar luni l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Ucrainei la Seul pentru a-și exprima „profunda îngrijorare” față de nerespectarea înțelegerii bilaterale. 

Nemulțumirea președintelui sud-coreean

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat vineri că Seulul va lua „măsuri suplimentare” dacă Ucraina refuză să recunoască situația și să prezinte scuze publice. 

„Dacă veți continua să refuzați recunoașterea faptelor și prezentarea unor scuze publice, vom lua măsuri suplimentare. Întrucât este o chestiune ce ține de onoarea poporului și a națiunii Republicii Coreea, nu putem trece cu vederea acest lucru”, a transmis liderul de la Seul. 

Kievul invocă o „neînțelegere diplomatică”

Reacția liderului de la Seul a venit pe fondul unor declarații făcute de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha

„Nu aș vrea să numesc acest lucru un incident. Să spunem că este o neînțelegere diplomatică”, a declarat șeful diplomației de la Kiev.

Cei doi soldați nord-coreeni au fost capturați de forțele ucrainene în ianuarie 2025. Ei au fost primii militari nord-coreeni capturați în viață de Ucraina de la intrarea Phenianului în războiul împotriva Ucrainei, unde sprijină Rusia. 

Coreea de Nord a încheiat un parteneriat strategic cu Rusia care include și un pact de apărare reciprocă. Phenianul a trimis, potrivit estimărilor, aproximativ 14.000 de militari pentru a sprijini forțele ruse în operațiunile menite să alunge trupele ucrainene din regiunea Kursk. 

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